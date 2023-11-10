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Прекратите это: как курение влияет на вашу молодость

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
209
Время на прочтение
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Прекратите это: как курение влияет на вашу молодость

Как курение влияет на вашу молодость / Фото: Credits

Пластический хирург Моника Киу в своем ТикТок дала советы подписчице, которая курит и пытается бороться с тонкими морщинами, как улучшить состояние кожи.

Врач напомнила, что курение вызывает сердечные заболевания, болезни легких и рак.

Она перечислила последствия воздействия вредной привычки непосредственно на кожу.

  • Уменьшается кровообращение и оксигенация кожи.
  • Замедляется заживление ран и увеличивается риск инфекций.
  • Усиливаются воспаления, вызывающие определенные заболевания кожи, например, акне, экзема или розацеа, что еще хуже.
  • "Морщины курильщиков" — это те вертикальные линии вокруг губ, которые возникают в следствии курения, добавляются и другие морщинки везде на лице. Такие как гусиные лапки, лоб и нижняя часть лица.
  • Общий цвет лица меняется на более тусклый и серый, круги под глазами более заметны.

Причиной таких изменений становится повреждение коллагена и эластичность волокон в коже.

Также Моника дала рекомендации, как можно улучшить ситуацию.

  • Бросьте курить и начните правильно ухаживать за кожей.
  • Используйте витамин С и ретинол.
  • Можете сделать инъекции ботокса или использовать филлер для лечения тонких морщинок.

Пластический хирург добавила, что такой вред наносят коже не только сигареты, но и вейпинг и никотиновая жвачка.

Напоследок Киу отметила, что, если начать лечение вовремя, повреждение кожи можно устранить.

@drmonicakieu Replying to @kay if treated early, skin damage can reversed! #Smoking #Vaping #SkinCare #drkieutips #skincareroutine ♬ original sound — Dr Monica Kieu

Напомним: ранее мы писали о советах пластического хирурга, как выглядеть младше.

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Дата публикации
Просмотры
209
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