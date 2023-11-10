Прекратите это: как курение влияет на вашу молодость

Пластический хирург Моника Киу в своем ТикТок дала советы подписчице, которая курит и пытается бороться с тонкими морщинами, как улучшить состояние кожи.
Врач напомнила, что курение вызывает сердечные заболевания, болезни легких и рак.
Она перечислила последствия воздействия вредной привычки непосредственно на кожу.
- Уменьшается кровообращение и оксигенация кожи.
- Замедляется заживление ран и увеличивается риск инфекций.
- Усиливаются воспаления, вызывающие определенные заболевания кожи, например, акне, экзема или розацеа, что еще хуже.
- "Морщины курильщиков" — это те вертикальные линии вокруг губ, которые возникают в следствии курения, добавляются и другие морщинки везде на лице. Такие как гусиные лапки, лоб и нижняя часть лица.
- Общий цвет лица меняется на более тусклый и серый, круги под глазами более заметны.
Причиной таких изменений становится повреждение коллагена и эластичность волокон в коже.
Также Моника дала рекомендации, как можно улучшить ситуацию.
- Бросьте курить и начните правильно ухаживать за кожей.
- Используйте витамин С и ретинол.
- Можете сделать инъекции ботокса или использовать филлер для лечения тонких морщинок.
Пластический хирург добавила, что такой вред наносят коже не только сигареты, но и вейпинг и никотиновая жвачка.
Напоследок Киу отметила, что, если начать лечение вовремя, повреждение кожи можно устранить.
@drmonicakieu Replying to @kay if treated early, skin damage can reversed! #Smoking #Vaping #SkinCare #drkieutips #skincareroutine ♬ original sound — Dr Monica Kieu
Напомним: ранее мы писали о советах пластического хирурга, как выглядеть младше.
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