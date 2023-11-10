Прекратите это: как курение влияет на вашу молодость

Пластический хирург Моника Киу в своем ТикТок дала советы подписчице, которая курит и пытается бороться с тонкими морщинами, как улучшить состояние кожи.

Врач напомнила, что курение вызывает сердечные заболевания, болезни легких и рак.

Она перечислила последствия воздействия вредной привычки непосредственно на кожу.

Уменьшается кровообращение и оксигенация кожи.

Замедляется заживление ран и увеличивается риск инфекций.

Усиливаются воспаления, вызывающие определенные заболевания кожи, например, акне, экзема или розацеа, что еще хуже.

"Морщины курильщиков" — это те вертикальные линии вокруг губ, которые возникают в следствии курения, добавляются и другие морщинки везде на лице. Такие как гусиные лапки, лоб и нижняя часть лица.

Общий цвет лица меняется на более тусклый и серый, круги под глазами более заметны.

Причиной таких изменений становится повреждение коллагена и эластичность волокон в коже.

Также Моника дала рекомендации, как можно улучшить ситуацию.

Бросьте курить и начните правильно ухаживать за кожей.

Используйте витамин С и ретинол.

Можете сделать инъекции ботокса или использовать филлер для лечения тонких морщинок.

Пластический хирург добавила, что такой вред наносят коже не только сигареты, но и вейпинг и никотиновая жвачка.

Напоследок Киу отметила, что, если начать лечение вовремя, повреждение кожи можно устранить.

Напомним: ранее мы писали о советах пластического хирурга, как выглядеть младше.

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