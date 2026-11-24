- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 620
- Время на прочтение
- 2 мин
Прическа из 2000-х снова в моде: тренд на объемный "пуф" возвращается
Помните объемный начес у лба, который обожали Пэрис Хилтон и Линдси Логан, прическа, которую мы когда-то считали символом нулевых, снова покоряет соцсети, однако на этот раз тренд вернулся в более изящной и непринуждённой версии.
Мода на ностальгию продолжает диктовать свои правила, и теперь настала очередь причесок. Пока одни вспоминают тонкие брови и губы с бежевой помадой, поколение зумеров возвращает в тренды ещё один знаковый бьюти-трюк 2000-х — объёмный «пуф» у лба.
Речь идет о небольшой пряди волос, которую начесывают у корней, приподнимают и фиксируют заколками ближе к макушке. Когда-то эту прическу было невозможно представить без щедрой порции лака для волос, а её главными амбассадорами были Пэрис Хилтон, Линдси Логан и Хилари Дафф, об этом рассказало издание PureWow.
Как носить этот тренд в 2026 году
Забудьте о чрезмерно зафиксированных прядях и прическах, которые, казалось, способны пережить даже ураган. Современный вариант прически гораздо мягче, естественнее и непринужденнее. Например, можно сделать непринужденную интерпретацию объемной укладки, а TikTok и Instagram полны видеоуроков по её воссозданию.
Интерес к этому тренду подтверждают и поисковые запросы: по данным Grazia, в сентябре количество запросов о прическах с «пуфом» выросло на 98%. К модной волне присоединились и знаменитости. Энн Хэтэуэй появилась на церемонии «Оскар-2026» с пышной причёской полусобранного типа.
Как сделать модный «пуф»
На самом деле повторить прическу гораздо проще, чем кажется: для этого понадобятся расческа, несколько заколок и средство для укладки.
Придайте объём. Перед сушкой нанесите мусс или спрей для объёма у корней. Передние пряди направляйте вверх и от лица.
Отделите прядь. Выделите небольшой участок волос у линии роста, примерно между самыми высокими точками бровей.
Сделайте легкий начес. Тонкой расческой осторожно начешите прядь с внутренней стороны у корней.
Сформируйте объем. Отведите прядь назад, слегка подтолкните её вперёд, чтобы образовалась мягкая волна, и закрепите шпильками на макушке.
Зафиксируйте результат. Используйте лак легкой фиксации, чтобы прическа держалась, но волосы оставались подвижными и естественными.
Похоже, 2026 год решил подарить прическам из нулевых вторую жизнь, и в этом возвращении есть своя приятная ностальгия, ведь немного объёма, несколько заколок — и волосы уже выглядят совсем по-другому. К тому же «пуф» станет отличным решением для второго дня, когда хочется быстро освежить образ без сложной укладки.