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Прическа, как у Ким Кардашьян: вы сможете легко повторить

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
394
Время на прочтение
1 мин
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Прическа, как у Ким Кардашьян: вы сможете легко повторить

Ким Кардашян / Фото: Associated Press

Ракель Райтекс в своем Instagram-блоге показала подписчикам, как сделать пучок, как у Ким Кардашьян. Вы удивитесь, но для того, чтобы повторить эту прическу не нужно идти в салон, просто попробуйте.

  • Сначала разделите волосы, чтобы пробор был по центру.
  • Отделите из передней части две пряди.
  • Далее из основного объема волос сделайте два высоких хвоста у макушки, но не вытягивайте полностью концы, чтобы у вас получились две петли.
  • Чтобы образовать пучок, протяните одну петлю через отверстие другой и зафиксируйте одной шпилькой.
  • После этого свободные концы волос оберните вокруг пучка и закрепите шпильками.
  • В конце накрутите пряди спереди и прическа готова.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать элегантный пучок за 2 минуты.

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Дата публикации
Просмотры
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