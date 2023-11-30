Прическа, как у Ким Кардашьян: вы сможете легко повторить

Ракель Райтекс в своем Instagram-блоге показала подписчикам, как сделать пучок, как у Ким Кардашьян. Вы удивитесь, но для того, чтобы повторить эту прическу не нужно идти в салон, просто попробуйте.
- Сначала разделите волосы, чтобы пробор был по центру.
- Отделите из передней части две пряди.
- Далее из основного объема волос сделайте два высоких хвоста у макушки, но не вытягивайте полностью концы, чтобы у вас получились две петли.
- Чтобы образовать пучок, протяните одну петлю через отверстие другой и зафиксируйте одной шпилькой.
- После этого свободные концы волос оберните вокруг пучка и закрепите шпильками.
- В конце накрутите пряди спереди и прическа готова.
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать элегантный пучок за 2 минуты.
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