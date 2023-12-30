Прическа на Новый год: три простые идеи, которые вы сможете повторить

Когда хочется выглядеть красиво, но не очень заморачиваться, можно сделать простую прическу.
В этой подборке вы найдете новые и стильные идеи на волосы средней длины, которые несложно повторить на Новый год.
Высокая прическа
Сделайте высокий и объемный пучок, украсив его черной бархатной лентой. Челку уложите на две стороны. Такая прическа делается всего за несколько минут, но выглядит очень элегантно и празднично.
Ободок из волос
Для этой прически вам нужно просто заплести две косички и заколоть их невидимками за ушами. Концы волос подкрутите на плойку.
Коса с бантом
В этой прическе украшение тоже служит бант. Разделите волосы на две части: верхнюю нужно заплести в косе, а нижнюю - собрать в хвост. Затем соедините волосы, как в видео и украсьте лентой.
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