Прическа на Новый год: три простые идеи, которые вы сможете повторить

Когда хочется выглядеть красиво, но не очень заморачиваться, можно сделать простую прическу.

В этой подборке вы найдете новые и стильные идеи на волосы средней длины, которые несложно повторить на Новый год.

Высокая прическа

Сделайте высокий и объемный пучок, украсив его черной бархатной лентой. Челку уложите на две стороны. Такая прическа делается всего за несколько минут, но выглядит очень элегантно и празднично.

Ободок из волос

Для этой прически вам нужно просто заплести две косички и заколоть их невидимками за ушами. Концы волос подкрутите на плойку.

Коса с бантом

В этой прическе украшение тоже служит бант. Разделите волосы на две части: верхнюю нужно заплести в косе, а нижнюю - собрать в хвост. Затем соедините волосы, как в видео и украсьте лентой.

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