Прическа на Рождество и Новый год: три простые, но стильные идеи с заколкой

Чем ближе зимние праздники, тем больше мы начинаем задумываться как уложить волосы, поскольку хорошо выглядеть хочется и в тесном семейном круги, и на шумной вечеринке с друзьями, и на корпоративе.

В этой подборке вы найдете варианты с собранными волосами, которые подойдут на длинные волосы и средней длинны. Это простые прически, для которых вам не потребуется много времени, но они получатся красивыми, будут выглядеть современно и подойдут под многие наряды.

Прическа с бантом

Это очень простой вариант укладки, ведь все что вам нужно - заколка краб и широкая лента любого цвета. Просто завяжите ленту на бант на заколку, которая сочетается с оттенком ваших волос.

Затем соберите волосы в хвост, подверните и заколите заколкой с бантом.

Прическа с булавкой

Для такой укладки вам понадобится очень простой аксессуар - французская булавка для волос. Чтобы сделать укладку, накрутите волосы на плойку и разделите на две части. Верхнюю часть волос закрутите и просто зацепите булавкой.

Низкий пучок с булавкой

Соберите волосы одной рукой и придерживайте указательным и большим пальцем. Затем плотно оберните волосы против часовой стрелки вокруг указательного пальца и большого пальца. Когда обернули все волосы проденьте через пучок заколку. В конце пучок можно сбрызнуть лаком.

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