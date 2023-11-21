Прическа за 5 минут: как сделать совершенный пучок-косу

Блогерша Бекс показала новый вариант пучка, который выглядит шикарно и очень просто делается.

Сначала завяжите низкий хвост.

Конец заплетите в объемную косу.

Затем поднимите косу вверх и спрячьте внутрь конец, формируя пучок.

После этого зафиксируйте косу в таком положении шпильками.

Такая прическа выгодно подчеркнет ваш общий образ, а также очень удобна, ведь быстро делается и вам не будут мешать волосы.

Ранее Бекс показывала три разные прически, которые подойдут на каждый день.

За блогом девушки в ТикТок наблюдают более 700 тысяч подписчиков, с которыми красавица делится разнообразными модными идеями причесок.

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