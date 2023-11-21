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Прическа за 5 минут: как сделать совершенный пучок-косу

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
506
Время на прочтение
1 мин
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Прическа за 5 минут: как сделать совершенный пучок-косу

Совершенный пучок-коса / Фото: Credits

Блогерша Бекс показала новый вариант пучка, который выглядит шикарно и очень просто делается.

  • Сначала завяжите низкий хвост.
  • Конец заплетите в объемную косу.
  • Затем поднимите косу вверх и спрячьте внутрь конец, формируя пучок.
  • После этого зафиксируйте косу в таком положении шпильками.

Такая прическа выгодно подчеркнет ваш общий образ, а также очень удобна, ведь быстро делается и вам не будут мешать волосы.

@bexdoeshair Day 12 #autumnhair #autumnhairstyles #fallhair #fallhairstyles #hairup #longhair #redhair #hairstyles #plaitedhairstyle #hairtutorial ♬ rory -

Ранее Бекс показывала три разные прически, которые подойдут на каждый день.

За блогом девушки в ТикТок наблюдают более 700 тысяч подписчиков, с которыми красавица делится разнообразными модными идеями причесок.

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Дата публикации
Просмотры
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