Прически 70-х снова в моде — ностальгия или бьюти-ошибка
Объем, легкость, культовые «перья» — прически 70-х возвращаются в тренды TikTok. Но стоит ли повторять их сегодня, когда мы уже знаем, какой ценой достигался тот эффект, попробуем разобраться.
Представьте, вы листаете ленту и обращаете внимание на объемные укладки и мягкие волны. Прически в стиле Фарры Фосетт снова в центре внимания, а Pinterest и TikTok буквально взрываются запросами на «прическа в стиле 70-х». Но есть нюанс, те самые «воздушные» волосы, которые кажутся такими естественными, на самом деле были результатом довольно агрессивного ухода и современная индустрия красоты уже давно отошла от тех методов, об этом рассказало издание PureWow.
Почему волосы в 70-х выглядели по-другому
Оно было объемнее, пышнее и будто «живее». Однако этот эффект часто достигался не естественностью, а высокими температурами укладки, начесом, иногда ежедневным, средствами с высоким содержанием спирта и огромным количеством лака.
Бьюти-эксперты объясняют, что волосы выглядели легкими, однако на самом деле были пересушенными и поврежденными. То есть та самая культовая «текстура» — скорее побочный эффект, а не цель.
Темная сторона ретро-укладки
В 70-х не было термозащиты, а инструменты для укладки могли буквально перегреваться. Среди самых экстремальных практик плойки, которые нагревали на плите, ежедневное агрессивное начесывание и выпрямление волос утюжком, да, буквально инструментом предназначенным для одежды!
Даже звезды вроде Шер достигали идеально прямых волос такими методами, а сегодня все это звучит как бьюти-горор.
Что можно одолжить из 70-х
Хорошая новость заключается в том, что не все ретро вредно. Некоторые техники пережили время и до сих пор актуальны, например, укладка на бигуди, особенно без использования тепла, «влажная укладка» — формирование локонов на влажных волосах, и правильная многослойная стрижка.
Именно стрижка была ключом к культовым образам, от волн в стиле Стиви Никс до афро, вдохновленных иконами вроде Донны Саммер.
Как осовременить ретро-тренд
Если вы хотите повторить стиль 70-х, но уже без вреда для волос, используйте современный подход:
используйте термозащиту (это чрезвычайно важно)
выбирайте мягкие волны вместо жесткой фиксации
добавляйте объем с помощью слоения в стрижке
используй бигуди липучки или холодную укладку
Главный принцип — движение и легкость, а не «застывшая» форма.
Мы живем во время ностальгии, мода циклична, эстетика ретро добавляет индивидуальности и «несовершенная» красота имеет живигий вид. Однако вместе с трендом приходит и новое сознание, ведь мы больше не готовы жертвовать здоровьем ради эффекта.
Прически 70-х — о свободе, движении и характере. Но их настоящий секрет не в текстуре, а в стиле. В 2026-м вы можете иметь все — объем, волны, диско-настроение, и при этом здоровые, блестящие волосы.