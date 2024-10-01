Прически для девочек: пять идей красиво заплести волосы

Осень и начало учебного года – пора, когда самое время экспериментировать с разнообразными прическами. Мамы девочек часто ищут варианты прически попроще. Но не всегда сложно сделать и что-то более оригинальное.

Стилист по прическам Марина Кузьменко рассказала нам и показала, как сделать разнообразные интересные плетения, которые, кстати, подойдут не только школьницам и студенткам, но и всем девушкам и женщинам.

Марина Кузьменко / Фото: instagram.com/hairstyles_maryna

Практически для любого плетения вам понадобится: хорошая мягкая массажная расческа, плоская расческа для ровных и зигзагообразных проборов, вода для взбрызгивания прядей (иногда используется специальный крем для волос) или стайлинг (если хотите, чтобы прическа держалась дольше). Есть виды кос, где понадобятся также резинки (лучше брать силиконовые, прозрачные – они, кстати, не так сильно стягивают волосы и от них не болит голова). Если захотите расплести прическу с резинками, их лучше не стягивать с волос, чтобы не повреждать его, а разрезать ножницами.

Инструменты для причесок

Также в плетении можно использовать синтетические волосы. С ними как раз можно ходить несколько дней и даже мыть их, но, правда, методом, отличающимся от обычного. Надо сделать пену из шампуня, нанести его на мочалку и промачивать, протирать корни волос. Потом смыть и высушить. Сушить лучше естественным способом, без использования фена. Тогда меньше волосков будет вылезать из кос.

А если захотите косу закрутить в пучок, сформировать цветок и т.д., то лучше использовать не очень длинные, волнистые, матовые невидимки. Глянцевые и прямые будут просто выскакивать из прически. Невидимки крепят рифленой (волнистой) частью к голове, прямой частью наружу.

1. Классический "дракон", или французская коса

"Дракон" или французская коса

Чистые волосы хорошо расчешите. Косу можно плести как на сухих, так и на влажных волосах. Отделите на макушке прядь средней толщины и разделите ее на три части.

Такой вид косы плетется наподобие обычной косы. Прядь с левой стороны перенесите в центр плетения над средней прядью. После этого локон с правой стороны также переносим в центр. Продолжайте плести косу, все время добавляя в плетение свободные пряди из височной зоны.

Когда свободные пряди закончатся, просто доплетите обычную косу и закрепите ее резинкой. Такое плетение может стать основой для многих укладок.

2. Коса навыворот (она же обратная, французская, ажурная)

Ажурная

Плетется по такому же принципу, что и "дракон". Только пряди вплетаются не над, а под центральную прядь. Отделите левую прядь и вплетите ее под центральным локоном, так же поступите и с правой прядью. Продолжайте плести, добавляя пряди с височной зоны головы под плетение.

Если обратную косу плести туго, то она будет не объемная и плотная, но, если боковые пряди, которые образовали петельки, ослабить, выдвигая в сторону, при этом серединка должна быть плотной, то получится нарядная кружевная объемная коса. При этом не нужно сразу всю косу плести, а лучше проплести несколько прядей, выдвинуть в сторону петельки, потом продолжить плетение, повторяя предыдущие действия.

Еще есть вариант плетения, когда дополнительные пряди добавляются только с одной стороны. Благодаря такому варианту можно плести косы зигзагом или по кругу.

3. Ажурная коса по кругу

Ажурная коса по кругу

Еще ажурную косу можно плести по кругу, начиная плетение с затылочной зоны. Вариантов такого плетения много. Можно равномерно распределить волосы, делая центр на макушке. Дополнительные пряди брать с двух сторон, а можно только с одной. Когда основная масса волос будет вплетена по кругу, то вам нужно будет заплести обычную косу из оставшихся волос и можно будет ее зафиксировать невидимками по кругу, расположив сверху плетения или спрятать снизу. Либо сзади или сбоку сформировать цветок из этой косы.

Ажурная коса по кругу

4. Коса "рыбий хвост"

Коса "рыбий хвост"

Расчешите волосы и разделите на две равные половины (либо соберите волосы в хвост и начните плести косу из хвоста).

Возьмите одну маленькую прядь и накрест положите ее на противоположную: правую прядь – на левую, а потом левую на правую. Повторяйте так до тех пор, пока не закончите.

Закрепите прическу резинкой для волос. Такой вариант плетения можно делать туго, а можно тоже вытягивать крайние пряди, делая прическу более объемной. Из кос можно формировать разные фигуры (цветы, сердечки и т.д.).

5. Плетение с добавлением резинок

Плетение с добавлением резинок

Для того чтобы заплести косу с резинками, понадобится мягкая массажная расческа и силиконовые резинки (либо прозрачные, либо под цвет волос, чтобы были менее заметны).

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Расчесываем волосы назад. Собираем небольшой хвостик около лба, фиксируем резинкой, запрокидываем вперед, чтобы не мешал. Отделяем следующую зону и точно так же завязываем хвостик. Берем верхний хвостик и делим на две равные части. Опускаем эти пряди вниз по обе стороны нижнего хвоста, а сам нижний хвост поднимаем вверх и закалываем зажимом. Отделяем из свободных волос следующую зону, прибавляем ее к опущенным прядкам и связываем из этого следующий хвостик. Убираем зажим с подколотого хвостика, который теперь стал верхним. Далее проделываем то же самое до конца головы. Когда свободные волосы закончились, у нас должны получиться всего два хвостика: верхний и нижний. Разделяем пополам верхний хвостик, делаем им обхват нижнего хвостика и фиксируем резинкой. Делаем так же до конца. Чтобы коса была объемная, нужно аккуратно вытянуть образовавшиеся петельки. Начиная с верха головы и придерживая последующие звенья. Либо это можно делать постепенно, сделав пару петель и растянуть, потом снова продолжить так же.

Жгут

Очень интересно смотрится вариант плетений под названием жгут. Его можно плести как и от хвоста (от резинки), так и по кругу и от основания волос, добавляя дополнительные пряди с двух сторон или только с одной. Или плетение с добавлением ленточек. Вариантов плетений очень много: из трех, четырех, пяти, шести прядей, плетение нескольких кос, плетение по кругу, с добавлением дополнительных (боковых) прядей только с одной стороны или с двух и т.д.

С ленточками

Для всего нужно время и практика и не опускать руки, если не получается с первого раза. Вдохновляйтесь и тренируйтесь! А больше прической смотрите в блоге @hairstyles_maryna

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