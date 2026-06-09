Прически из 70-х, которые снова в моде: ретро, которое выглядит удивительно современно

Долли Партон / © Credits

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В 70-х прическа перестала быть просто «укладкой», она стала заявлением о себе. Это было время, когда женщины активно переосмысливали свободу, а мода отражала движения за права человека и новую волну индивидуальности.

Диско-культура, рок-сцена, зарождение панка и естественная текстура волос — все это создало уникальный микс стилей, который повлиял даже на последующие десятилетия. И хотя впоследствии эти образы трансформировались в эстетику 80-х и 90-х, сегодня они снова возвращаются в более современном, мягком или наоборот более смелом прочтении, об этом рассказало издание Real Simple.

Большие диско локоны

Гламур ночных клубов 70-х — это объемные, упругие локоны, которые двигаются вместе с танцем. Их создавали с помощью плойки или бигуди, а затем расчесывали для эффекта «живой волны».

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Фирменная укладка «перо»

Одна из самых известных причесок десятилетия, популяризированная Фаррой Фосетт. Волосы мягко расходятся в стороны и создают эффект легких перьев. Сегодня этот стиль снова в тренде благодаря объему и естественной подвижности.

Афро

Естественная текстура волос в 70-х стала символом силы и идентичности. Афро носили как женщины, так и мужчины, это была не только мода, но и культурное заявление.

Макраме-косички

Эстетика бохо 70-х объединила рукоделие и красоту волос. Сложные плетения с элементами «макраме» выглядят как произведение искусства и сегодня часто появляются на фестивалях.

Стрижка «шегги»

Рваные слои, движение и легкая небрежность — именно так выглядит культовый «шег». Его носили рок-звезды вроде Дэвида Боуи, а сегодня он снова становится символом непринужденного стиля.

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Дреди

Натуральные дреды в 70-х были частью культурной и эстетической свободы. Они остаются универсальной прической, которая может варьироваться от максимально естественной до стилизованной.

Ретро боб

Геометрическая стрижка, была любимой среди женщин, которые ценили практичность и стиль. Объем на макушке и четкие линии создают современный силуэт даже сегодня.

Афро объем

Два объемных хвоста из кудрей — игривая, легкая и очень «живая» прическа. Ее часто дополняют лентами или аксессуарами.

Низкие хвосты

Простота 70-х — это два низких хвоста с пробором по центру. Стиль, который сегодня легко представить как часть минималистичного стритстайла.

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Панк-ирокезы и шипы

На противоположном полюсе бохо стоял панк. Смелая, острая, «колючая» укладка стала символом протеста и до сих пор остается частью альтернативной моды.

Прически 70-х возвращаются не как копия прошлого, а как вдохновение. Сегодня они выглядят более легкими и адаптированными к современному ритму жизни, но сохраняют ощущение свободы. И, возможно, именно поэтому они снова кажутся такими актуальными.

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