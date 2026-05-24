Прически, которые спасают между мытьем головы: красивые варианты для маскировки жирных корней

Прически, которые спасают между мытьем головы / © Credits

Реклама

Тренд на непринужденную красоту давно изменил наше отношение к волосам. Сегодня легкая небрежность, текстура и «живая» укладка выглядят гораздо актуальнее идеальных прядей. И это отличная новость для всех, кто откладывает мытье волос еще на день.

Издание Real Simple рассказало о прическах, которые не только помогают скрыть жирные корни, но и выглядят так, будто вы только что вышли из салона. Немного естественного блеска у корней можно легко превратить не в проблему, а в преимущество. Достаточно сухого шампуня, спрея или правильной прически

Зачесанные назад волосы

Один из самых модных вариантов последних сезонов — гладко зачесанная назад прическа с эффектом «влажных» волос. Если они уже имеют естественный блеск, его стоит не скрывать, а подчеркнуть.

Реклама

Для этого на сухие или слегка влажные волосы наносят гель сильной фиксации, после чего зачесывают волосы назад от лица. Завершающим штрихом будет пригладить прическу ладонью для максимально гладкого эффекта.

Мальвинка

Полусобранные волосы — одна из самых гениальных причесок для второго дня после мытья. Она скрывает жирность у корней, но при этом позволяет оставить длину распущенной.

Часть волос может быть маленьким хвостиком, небрежным пучком, это могут быть две косы, соединенные сзади или просто закрепленная крабиком верхняя часть волос. А несколько легких волн делают образ еще «дороже» и завершенным.

Легкая небрежная укладка

Вместо бейсболки стилисты советуют выбрать мягкий небрежный пучок. Такая прическа создает эффект небрежной укладки, будто вы совсем не старались, но выглядите безупречно.

Реклама

Соберите волосы в низкий хвост, сделайте мягкий узел и закрепите заколками. Идея здесь не в идеальности, а в текстуре и легкой небрежности.

Гладкие косы

Если корни уже заметно жирные, две косы могут стать настоящим спасением. Гладкость, в этом случае, — не проблема, а часть стиля. Для такого образа волосы поделите прямым пробором, пригладьте гелем и заплетите две тугие косы. Особенно эффектно такая прическа выглядит с крупными серьгами или минималистичным макияжем.

Низкий небрежный пучок

Это еще один универсальный вариант. Перед укладкой стилисты советуют обильно нанести сухой шампунь на корни, особенно в верхней части головы и у висков.

После этого волосы собрать руками в хвост, скрутить в пучок и зафиксировать лаком. В этом случае щетку лучше не использовать, пальцы помогут сохранить нужную естественную текстуру.

Реклама

Небрежная укладка

Одна из самых модных эстетик последних лет — так называемые взъерошенные волосы. Его секрет в текстуре, объеме и легкой хаотичности.

Для коротких волос выберите сухую пасту для текстурирования, а для длинных — сухой шампунь и максимальную свободу движения. Волосы можно переворачивать, слегка взбивать руками и вообще не пользоваться щеткой. Ирония в том, что именно несколько несвежие волосы часто идеально держат такую укладку.

Гладкий пучок

Он уже давно стал символом тихой роскоши и одновременно, идеальной прической для второго дня после мытья. Необходимо немного увлажнить волосы, нанести стойкий гель и зачесать волосы назад с прямым или боковым пробором. Далее — собрать волосы в хвост и сформировать компактный гладкий пучок.

Финальный слой лака поможет прическе продержаться весь день.

Реклама

Современный мир красоты давно перестал требовать идеальности. Иногда именно второй день после мытья дарит волосам ту самую текстуру, объем и послушность, которых сложно достичь сразу после использования шампуня.

Новости партнеров