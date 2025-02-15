Прически за одну минуту на каждый день: подборка оригинальных идей

Утро бывает настоящим испытанием, когда едва успеваешь проснуться и каждая минута на счету. Возможно, вы проспали, а время стремительно бежит. Однако даже в самые суетливые моменты можно создать стильный образ и выйти из дома с очаровательной прической.

Издание Real Simple рассказало о легких прически, которые можно сделать за одну минуту на разную длину волос. В каждом из этих стилей чувствуется не только стремление к красоте, но и желание сэкономить время и сохранить при этом свое неповторимое обаяние. Независимо от того, где вы находитесь – в спортзале, дома, в поезде или на улице – эти идеи помогут перевернуть ваш обычный утренний ритуал в создании красоты.

Короткие волосы

Влажность

Одной из причин, почему многие женщины выбирают короткие волосы, является экономия времени на ежедневную укладку. Используйте преимущества этой прически. Просто смочите волосы, пригладьте их назад и за уши. Легкое нанесение геля обеспечит фиксацию и ваша прическа будет выглядеть свежей и естественной.

Коса

Для тех, кто любит эффектные, но одновременно простые решения, идеальным вариантом станет легкая прическа с косами. Если челка не идеально укладывается, попробуйте следующую хитрость: сделайте французскую косу или возьмите две пряди, от одного виска к другому, а затем закрепите концы шпилькой или маленькой резинкой у уха с другой стороны. Немного лака для волос завершит образ и обеспечит стойкость укладки.

Добавьте объем

Если вы хотите добавить легкий объем коротким волосам, обратите внимание на технику непринужденной укладки. С помощью плойки, которую можно применить во время утренних процедур, создайте несколько аккуратно уложенных локонов. Когда волосы остынут, распылите спрей для объема и ваш образ приобретет легкость и непринужденность.

Волнистые волосы

Добавьте пикантность своим коротким волосам и создайте объемные волны. Используйте плойку для придания текстуры, но кончики не трогайте для естественного эффекта. Завершите образ, распылив спрей для текстуры, который сохранит укладку в течение всего дня.

Боб

Для современных и стильных женщин – боб становится прекрасной альтернативой классическому образу. Проще простого: пригладьте волосы, а затем с помощью горячего инструмента закрутите кончики и сделайте изящную прядку.

Хвост

Низкий хвост придаст стильный акцент вашему образу. Создайте гладкий низкий хвост, закрепите его резинкой, а затем оберните золотой цепочкой или браслетом вокруг. Несколько шпилек для фиксации завершат этот шикарный образ, который мгновенно поднимет ваше настроение.

Средняя длина

Повязки на голову

Иногда самые простые аксессуары могут стать настоящим спасением в утреннем хаосе. Повязка – любимый аксессуар с детства, до сих пор сохраняющий свою актуальность. Просто расчешите волосы, накиньте повязку, которые спадают к вискам и, по желанию, добавьте немного лака для волос.

Пучок

На первый взгляд этот стиль может показаться сложным, но на самом деле он очень прост. Разделите волосы посредине, заплетите легкие низкие косы с обеих сторон, а затем соедините их концы и сверните в аккуратный пучок на затылке. Закрепите резинкой и готово – идеальный баланс между элегантностью и удобством.

"Детские" косы

Иногда именно легкость детских причесок дарит нам неповторимый шарм. Для создания утонченной прически, напоминающей о пляжном настроении, разделите волосы по центру, возьмите небольшую часть у лица, заплетите косу и закрепите прозрачной резинкой.

Волнистая "Мальвинка"

Не можете определиться между распущенными волосами и хвостом, так что сделайте идеальный комбинированный образ. Соберите пряди волос над ушами в небольшой пучок, остальную часть оставьте распущенной. Добавьте немного мусса или специального спрея для достижения желаемого эффекта.

Объемная коса

Если вы откладываете день мытья волос, эта прическа станет спасением. Легко зафиксируйте волосы резинками, а пальцами создайте эффект "пузырьков".

Длинные волосы

Коса

Для тех, у кого длинные волосы, коса – это всегда классика. Сделайте низкий хвост с помощью шелкового платка или резинки для дополнительной надежности. Разделите хвост на две части с обеих сторон и начните заплетать шарф вместе с волосами, пока не достигнете кончиков. Завяжите шарф вокруг волос, так вы можете оставить распущенную косу или свернуть ее в стильный пучок.

Заколки

Иногда все, что нужно – это украшения, которые придадут образу гламурного оттенка. Просто уберите небольшую прядь волос за ухо и закрепите их заколками. Вы можете расположить их параллельно или сделать в форме "X" для более современного вида.

Хвост

Для девушек с длинными волосами всегда актуален вариант завязанного хвоста с элементами пучка. Соберите волосы в классический хвост, а затем несколько раз сверните, будто делаете пучок. Проденьте концы через середину пучка, закрепите и вот он: обновленный, эффектный завязанный хвост с распущенными концами.

Пучок-узел

Если хочется придать образу нотки элегантности, попробуйте пучок-узел. Используйте свой любимый гель или маску для волос для дополнительной гладкости. Закрепите волосы в высокий хвост, поверните их в элегантный узел и, при необходимости, используйте резинку и шпильки для фиксации.

Натуральные волосы

Косо Halo

Для тех, кто обладает природной красотой собственных локонов, коса Halo станет настоящим открытием. Заплетайте косу с одной стороны головы, постепенно вращая ее вокруг. Закрепите конец шпилькой и у вас необычный, эффектный образ, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Хвост

Сила элегантного образа особенно актуальна в жаркий день. Намочите волосы, добавьте гель, тщательно расчешите их до макушки или обратно к затылку, а затем закрепите резинкой. Разгладьте кончики и ваш классический гладкий конский хвост готов.

Распущенные волосы

Для женщин, которые ценят естественность и легкость, распущенные волосы – настоящий подарок. Совместите легкое увлажнение после душа с кондиционером, немного масла, крема для прядей и геля. Это простое решение освежит ваш образ и придаст лёгкости.

Крабик

Еще один быстрый способ придать образу шарма – использование крабика. Соберите волосы на затылке, закрутите их вверх и закрепите. Распушите немного пряди для создания легкой текстуры и ваш образ мгновенно обретет новый оттенок.

Вьющиеся волосы

"Ананас"

Для обладательниц натуральных кучерей существует универсальная и очень быстрая техника – прическа "ананас". Соберите локоны на макушке, закрепите резинкой или украшением, возможно платком. Затем опрокиньте голову вверх дрожью и вот он – образ, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Боковая коса

Иногда достаточно 10 секунд, чтобы освежить собственный образ. Соберите волосы набок, сплетите легкую косу, закрепите на кончиках и при необходимости добавьте немного геля для дополнительной фиксации.

Каскадные пряди

Вьющиеся и волнистые волосы заслуживают свежего вида. Соберите верхнюю часть волос, аккуратно закрутите их вокруг макушки, закрепите аксессуаром для волос и наслаждайтесь легким, естественным каскадом локонов.

Низкий пучок

Этот повседневный образ отлично подойдет для шопинга или пробежек. Используйте любимый гель для волос, соберите пряди в низкий хвост, а затем закрутите их в аккуратный низкий пучок. Закрепите резинкой и добавьте легкую текстуру.

В современном мире, где время – самый ценный ресурс, а стиль всегда должен быть на высоте, эти простые и элегантные прически помогут быстро подготовиться к рабочему дню.

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