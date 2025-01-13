Причины появления заусенцев и как от них избавиться

Термин "заусенец" происходит от внешнего вида этого мелкого, но неприятного явления, это маленький оторванный кусочек кожи или кутикулы, свисающий с ногтевого ложа. Хотя они выглядят незначительно, заусеницы могут вызвать дискомфорт и даже боль.

Часто соблазн немедленно избавиться от них становится почти неотразимым. Однако важно понять причины их появления, чтобы найти правильный способ лишения и предотвращения, а об этом рассказало издание Real Simple.

Основные причины возникновения заусенцев

Сухая кожа . Это одна из самых распространенных причин. Когда кожа теряет влагу, она становится склонной к раздражению и растрескиванию, а это приводит к отрыванию кутикулы или кожи у ногтей.

. Это одна из самых распространенных причин. Когда кожа теряет влагу, она становится склонной к раздражению и растрескиванию, а это приводит к отрыванию кутикулы или кожи у ногтей. Физические повреждения . Если ваши руки испытывают грубое воздействие, например, вы работаете без перчаток с химическими веществами или выполняете тяжелую физическую работу, кожа становится более уязвимой к травмам.

. Если ваши руки испытывают грубое воздействие, например, вы работаете без перчаток с химическими веществами или выполняете тяжелую физическую работу, кожа становится более уязвимой к травмам. Привычка грызть ногти или ковырять кутикулу . Это одна из самых распространенных причин образования заусенцев. Любое действие, повреждающее кожу вокруг кутикулы, может привести к их появлению.

. Это одна из самых распространенных причин образования заусенцев. Любое действие, повреждающее кожу вокруг кутикулы, может привести к их появлению. Неправильный уход за руками. Недостаток регулярного увлажнения и ухода за кутикулой также способствует образованию заусенцев.

Как от них правильно избавиться

Несмотря на сильное желание сразу вырвать заусеницу, нужно быть осторожными.

Не срывайте заусеницы. Это только усугубит ситуацию. Некорректное удаление заусенцев может вызвать раздражение, кровотечение или даже инфекцию.

Используйте специальные средства для умягчения кутикулы.

Осторожно срезайте заусеницы. Для этого используйте чистые, продезинфицированные кусачки для кутикулы. Важно срезать заусеницу максимально близко к коже, но без чрезмерного нажима.

Увлажняйте кожу. Нанесите успокаивающее масло для кутикулы, которое обладает природными антимикробными свойствами, ускорит заживление и снимет раздражение.

Используйте повязку. Если заусеница вызывает сильный дискомфорт, наложите на пораженный участок повязку, чтобы защитить его от дальнейшего раздражения.

Как предотвратить появление заусенцев

Регулярный уход за руками и ногтями – лучший способ избежать заусенцев.

Увлажняйте руки после мытья. Каждый раз наносите лосьон после мытья рук, так как мыло часто пересушивает кожу.

Используйте масла для кутикулы. Перед сном наносите обогащенное витаминами масло для кутикулы, чтобы кожа могла впитывать влагу в течение ночи. Это особенно важно в зимний период, когда воздух становится более сухим.

Носите перчатки. Если вы работаете с химическими веществами или выполняете физическую работу, обязательно защищайте руки.

Избегайте вредных привычек. Если у вас есть привычка грызть ногти или ковырять кутикулу, постарайтесь избавиться от нее. Это не только предотвратит заусеницы, но и защитит от более серьезных повреждений.

Отдавайте предпочтение качественным средствам ухода.

Ухоженные руки – это не только эстетика, но и здоровье. Появление заусенцев может свидетельствовать об общей сухости кожи или недостатках в уходе. Простой ритуал ежедневного увлажнения, правильная обрезка кутикулы и ношение перчаток во время выполнения тяжелых работ помогут избежать неприятных последствий.

Мы также писали о том, почему лак для ногтей плохо держится.

Читайте также: