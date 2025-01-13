Причины появления заусенцев и как от них избавиться

Термин "заусенец" происходит от внешнего вида этого мелкого, но неприятного явления, это маленький оторванный кусочек кожи или кутикулы, свисающий с ногтевого ложа. Хотя они выглядят незначительно, заусеницы могут вызвать дискомфорт и даже боль.
Часто соблазн немедленно избавиться от них становится почти неотразимым. Однако важно понять причины их появления, чтобы найти правильный способ лишения и предотвращения, а об этом рассказало издание Real Simple.
Основные причины возникновения заусенцев
- Сухая кожа. Это одна из самых распространенных причин. Когда кожа теряет влагу, она становится склонной к раздражению и растрескиванию, а это приводит к отрыванию кутикулы или кожи у ногтей.
- Физические повреждения. Если ваши руки испытывают грубое воздействие, например, вы работаете без перчаток с химическими веществами или выполняете тяжелую физическую работу, кожа становится более уязвимой к травмам.
- Привычка грызть ногти или ковырять кутикулу. Это одна из самых распространенных причин образования заусенцев. Любое действие, повреждающее кожу вокруг кутикулы, может привести к их появлению.
- Неправильный уход за руками. Недостаток регулярного увлажнения и ухода за кутикулой также способствует образованию заусенцев.
Как от них правильно избавиться
Несмотря на сильное желание сразу вырвать заусеницу, нужно быть осторожными.
- Не срывайте заусеницы. Это только усугубит ситуацию. Некорректное удаление заусенцев может вызвать раздражение, кровотечение или даже инфекцию.
- Используйте специальные средства для умягчения кутикулы.
- Осторожно срезайте заусеницы. Для этого используйте чистые, продезинфицированные кусачки для кутикулы. Важно срезать заусеницу максимально близко к коже, но без чрезмерного нажима.
- Увлажняйте кожу. Нанесите успокаивающее масло для кутикулы, которое обладает природными антимикробными свойствами, ускорит заживление и снимет раздражение.
- Используйте повязку. Если заусеница вызывает сильный дискомфорт, наложите на пораженный участок повязку, чтобы защитить его от дальнейшего раздражения.
Как предотвратить появление заусенцев
Регулярный уход за руками и ногтями – лучший способ избежать заусенцев.
- Увлажняйте руки после мытья. Каждый раз наносите лосьон после мытья рук, так как мыло часто пересушивает кожу.
- Используйте масла для кутикулы. Перед сном наносите обогащенное витаминами масло для кутикулы, чтобы кожа могла впитывать влагу в течение ночи. Это особенно важно в зимний период, когда воздух становится более сухим.
- Носите перчатки. Если вы работаете с химическими веществами или выполняете физическую работу, обязательно защищайте руки.
- Избегайте вредных привычек. Если у вас есть привычка грызть ногти или ковырять кутикулу, постарайтесь избавиться от нее. Это не только предотвратит заусеницы, но и защитит от более серьезных повреждений.
- Отдавайте предпочтение качественным средствам ухода.
Ухоженные руки – это не только эстетика, но и здоровье. Появление заусенцев может свидетельствовать об общей сухости кожи или недостатках в уходе. Простой ритуал ежедневного увлажнения, правильная обрезка кутикулы и ношение перчаток во время выполнения тяжелых работ помогут избежать неприятных последствий.
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