Причины выпадения волос и инновационная методика восстановления Folli ReLive

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Рассмотрим основные причины потери волос, а также инновационный метод восстановления Folli ReLive от клиники Haircheck: https://haircheck.online/innovatsiyna-tekhnolohiia-folli-relive/ .

Базовые причины

Одна из главных причин выпадения волос — наследственность. У мужчин это проявляется в виде андрогенетической алопеции, или облысения по мужскому типу. У женщин наследственная потеря волос выражается в общем истончении волос без образования залысин.

Гормоны играют ключевую роль в состоянии волос. У женщин выпадение волос может быть связано с беременностью, менопаузой, поликистозом яичников или нарушением работы желез, в основном – щитовидной железы. У мужчин дисбаланс тестостерона и его производного дигидротестостерона может приводить к истончению и потере волос.

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Хронический стресс, депрессия и нервные перегрузки негативно сказываются на организме, провоцируя выпадение волос. В стрессовых ситуациях кровоснабжение кожи головы ухудшается, что приводит к ослаблению волосяных фолликулов.

Недостаток некоторых веществ, в том числе витаминов и минералов, особенно железа, цинка, витаминов группы B и белка, может спровоцировать ослабление волосяных луковиц и усиленное выпадение волос. Несбалансированные диеты, резкое снижение веса и недостаточное потребление жидкости также негативно влияют на состояние волос.

Некоторые заболевания могут вызывать выпадение волос. Также причиной могут стать побочные эффекты приема лекарств, например, химиотерапии, антидепрессантов или препаратов для снижения давления.

Частое и чрезмерное использование термоукладки, агрессивные косметологические химические процедуры (осветление, завивка, выпрямление) и неподходящие средства для ухода за волосами могут привести к ломкости и выпадению волос. Также тугие причёски, такие как конские хвосты и косы, создают избыточное натяжение, ослабляя корни волос.

Инновационная технология Folli ReLive от клиники Haircheck

Инновационная методика направлена на глубокое обновление фолликулов, общее оздоровление кожи головы и, как итог, устранение основных причин «потери» волос. Тем не менее, перед процедурой необходима консультация специалиста.

У процедуры есть свои преимущества, включая довольно быстрые сеансы без боли, высокая эффективность, отсутствие реабилитации и никакого хирургического вмешательства. Причем, результаты на трихоскопии после прохождения определенного количества процедур заметны относительно быстро – уже через 1-2 месяца.

Узнать больше о процедуре вы можете на официальном сайте клиники, у которой есть свои филиалы в Украине и Польше https://haircheck.online/ .