Профилактика старения кожи: когда и с чего начинать

В любом возрасте каждый стремится сохранить молодой вид как можно дольше. Для этого важно регулярно соблюдать полезные привычки и вести здоровый образ жизни. Такой подход будет способствовать природной красоте и сиянию кожи, обеспечивая ей ухоженный и здоровый вид.

Мы пообщались с дерматологом клиники Mediskin, Кристиной Руцкой, и собрали полезные советы и рекомендации по процедурам, которые помогут удерживать молодость и красоту кожи.

Здоровый сон

С возрастом многие сталкиваются с проблемами сна и трудностями испытывать изменение привычного режима сна. Недостаточное качество отдыха способно усугубить риск развития различных проблем со здоровьем, например тревожность, повышение артериального давления или ожирение. Спокойный 7-8-часовой сон имеет важное значение для организма и поддержания здоровой кожи.

Правильное питание

Здоровое и сбалансированное питание является важнейшим элементом антивозрастной профилактики. Кожа нуждается в постоянном снабжении питательными веществами, такими как витамины, минералы и незаменимые аминокислоты. Употребление свежих фруктов и овощей способствует сохранению молодости кожи, в то время как избыточное количество сахара или рафинированных углеводов может негативно повлиять на ее состояние, ускоряя возрастные изменения.

Потребление достаточного количества воды, а именно не менее 4% от общей массы тела, придаст коже ресурс для того, чтобы быть увлажненной и гладкой.

Спокойный ритм жизни

Стресс негативно влияет на кожу, вызывая сыпь, воспаление и он может стать пусковым механизмом для многих заболеваний. Для его уменьшения рекомендуется выполнять техники, такие как глубокое дыхание, медитация или занятия любимыми хобби. При необходимости можно обратиться к специалисту, который сможет поддержать ментальное здоровье.

Отказ от вредных привычек, таких как курение или чрезмерное употребление алкоголя, поможет сохранить кожу здоровой, избежав тусклого цвета и отеков.

Уход за кожей

Поддержание базовой гигиены и домашний уход являются основой в заботе о коже. Очистка, тонизация, увлажнение и солнцезащита – однозначно неотъемлемые этапы не только в уходе за лицом, но и всего тела.

Периодически рекомендуется посещать врача-косметолога, чтобы получать профессиональные рекомендации по уходу и своевременно диагностировать возможные проблемы. Обнаружив дефициты, уходовую рутину можно дополнить не только кремом или сывороткой, но и инъекционными методами восстановления кожи.

Косметические процедуры

Поддерживать молодость и здоровый вид кожи важно еще с молодого возраста. К примеру, вместо того, чтобы тереть кожу полотенцем, лучше легонько промокнуть ее. Рекомендуется избегать чрезмерного пребывания на солнце, а также регулярно увлажнять губы. Ультрафиолетовое излучение оказывает губительное воздействие на кожу: высушивает ее, способствует появлению пигментации и делает цвет тусклым. Именно поэтому солнцезащитный крем является одним из действенных средств для профилактики старения.

Современная косметология предлагает средства, обеспечивающие коже защиту и омолаживающий эффект. Среди них выделяются:

Витамин С – мощный антиоксидант, защищающий кожу от отрицательного воздействия окружающей среды. Он придает лицу сияющий и здоровый вид, уменьшая признаки усталости.

Ретинол – король антивозрастной терапии. Благодаря своей способности проникать в глубокие слои кожи, он способствует обновлению клеток, выравнивает рельеф, восстанавливает упругость и здоровый тон.

На разных этапах жизни уход за кожей отличается. В младшем возрасте, если кожа здорова, следует сосредоточиться на профилактических процедурах ухода, например от ДМК, IS Clinic, Biologique recherche и Korean Glow. В более зрелом возрасте можно добавить инъекционные и аппаратные методы косметологии, а именно Juviderm volite, Plural, Reguran, биорепарация полинуклеотидами или гиалуроновой кислотой или комбинацией других кислот и витаминов. Ботокс является эффективным способом предотвратить образование мимических морщин, сохраняя кожу гладкой и молодой.

Аппаратная косметология занимает лидирующие позиции в борьбе с возрастными переменами. Среди самых результативных технологий есть смасс-лифтинг и радиоволновый лифтинг, а также лазеротерапия с использованием лазеров разной длины волн. Эти процедуры помогают вернуть упругость, уменьшить морщины и придают коже молодой и ухоженный вид.

Старение часто вызывает тревогу из-за изменений во внешности, но благодаря правильному уходу и здоровому образу жизни можно поддерживать молодость и здоровье кожи. Регулярный уход, сбалансированное питание, снижение стресса и использование современных косметических методик помогут сохранить природную красоту и уверенность в себе.

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