Просто и элегантно: топ-3 причесок со шпилькой для волос

Шпилька для волос одна из самых древних и простых украшений, которой закалывали волосы еще в древности. Блоггерша Алекс Габури в своем Instagram показала несколько вариантов причесок со шпилькой.

Вариант первый

Сначала отделите верхнюю часть волос и соберите в хвост. На хвост положите шпильку и оберните концы вокруг нее. Далее прокрутите шпильку и зафиксируйте ею волосы, как показано на видео.

Вариант второй

Соберите волосы в хвост, после чего намотайте их на два пальца, как показывает Алекс. Перекрутите волосы, чтобы получить петлю и поднимите ее вверх. Зафиксируйте прическу шпилькой.

Вариант третий

Для начала соберите волосы в хвост, придерживая их у основания, перекрутите и сформируйте пучок. Далее зафиксируйте его шпилькой, как показывает красавица.

Напомним, ранее мы описали топ-3 причесок с бантом.

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