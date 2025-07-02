Простые и легкие прически с банданой: подборка стильных идей

Простые и легкие прически с банданой / © Credits

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Она вернулась в моду и сегодня активно используется не только как деталь гардероба, но и как стильное украшение для волос. От ретро до бохо, от классики до трендов TikTok — бандана покоряет соцсети, очаровывает своей универсальностью.

Издание Real Simple собрало лучшие и самые простые идеи причесок с банданой, которые не требуют профессиональной укладки и подходят для любой длины волос.

В стиле 90-х

Сложите бандану в треугольник и завяжите ее под волосами, на затылке. Несколько прядей, которые обрамляют лицо, придадут образу легкого небрежного шарма. Идеально для повседневного лука с джинсами и рубашкой.

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Ретро-настроение 50-х

Соберите волосы в высокий хвост и дополните образ легкой шифоновой банданой в горошек. Этот вариант навевает воспоминания о пин-ап девушках и создает романтическую атмосферу.

Бант вместо узла

Вместо классического узелка завяжите бандану в форме банта. Для надежной фиксации сначала сделайте крепкий узел, а поверх — аккуратный бант. Такая прическа выглядит женственно и нежно.

Добавьте аксессуары

Выбирайте банданы с вышивкой, кружевом или декоративными элементами. Или самостоятельно украсьте ее брошью или булавками и получите эксклюзивный аксессуар.

Сделайте акцент на челке

Короткие волосы и челка в сочетании с банданой создают стильный акцент на лице. Особенно эффектно смотрится на темных или платиновых волосах.

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Оберните вокруг пучка

Завяжите бандану вокруг основы пучка — это простой способ сделать обычную прическу праздничной. Кстати, отличное решение для «второго» или «третьего» дня после мытья головы.

Комбинируйте со шляпой

Бандана может быть лишь частью вашего образа. Наденьте ее как ободок под шляпу и получите эффект многослойности и безупречного стиля.

Подбирайте по цвету волос

Выбирайте бандану, которая подчеркивает оттенки ваших волос или дополняет пряди с цветными акцентами. Например, нежная персиковая ткань с голубыми цветами идеально подходит к волосам с бирюзовыми прядками.

Защита от солнца

Бандана — не только стиль, но и защита. Завяжите ее поверх головы наподобие косынки, особенно летом, чтобы уберечь волосы от ультрафиолета.

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С банданой и косами

Вместо классической резинки — закрепите косу банданой или вплетите ее прямо в косу. Так вы получите стиль «фэшн-русалки» — идеальный вариант для пляжного отдыха.

Легкий беспорядочный пучок и бандана

Свяжите волосы в небрежный пучок и дополните его банданой, завязанной спереди. Это создаст эффект стильной небрежности, которую так ценят французские модницы.

Обрамление лица

Оставьте несколько прядей спереди, а остальные волосы соберите в низкий пучок или хвост. Кремовая или шелковая бандана станет идеальным дополнением.

Вокруг хвоста

Оберните бандану вокруг резинки — это придаст объем простому хвосту и добавит нотки нежности.

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Маскировка корней

Если нет времени мыть голову — бандана спасет. Завяжите ее плотно на макушке, это спрячет корни. Легкий «пиратский» стиль — тренд, который не теряет популярности.

Гармония с нарядами

Выбирайте бандану в тон одежды. Стиль «в один цвет» всегда выглядит изысканно, особенно в монохромных образах.

Защита в ветреную погоду

Едете на велосипеде или мотоцикле, или просто отправляетесь на прогулку в ветреную погоду, бандана поможет сохранить прическу, а очки — добавят нотки гламура в стиле Hollywood.

Бандана — отличный аксессуар для экспериментов. Она подходит для любой длины и типа волос, и не требует дорогостоящей укладки. Стоит лишь немного фантазии и обычная косынка превратится в ваше любимое украшение.

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