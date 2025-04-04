Пузырьковая коса: как сделать стильную и трендовую прическу

Пузырьковая коса / © Credits

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Пузырьковая коса — это не совсем коса в традиционном смысле. Она создается путем разделения хвоста резинками, а затем легкого «рыхления» каждого сегмента для образования объемных секций — пузырей. Этот образ подходит для любой длины и текстуры волос, легко адаптируется к разным стилям и, самое главное, не нуждается в большом опыте в прическах, об этом рассказало издание Real Simple.

Пузырьковая коса — не только модная, но и практичная:

Подходит для любого типа волос. Она хорошо держится и на тонких и густых волосах.

Быстрая в исполнении. Все, что вам нужно — несколько резинок и немного времени.

Без термического повреждения. Такая прическа — отличный способ получить естественные волны без плоек и утюга.

Универсально. Идеально подходит как для обыденного образа, так и для праздничных событий.

Что понадобится:

Несмываемый кондиционер или увлажняющий крем для укладки

Легкий гель или лосьон для фиксации

Резинки для волос (лучше тканевые или силиконовые, чтобы избежать ломкости)

Лак для волос (по желанию)

Ленты, шпильки или декоративные элементы

Как сделать пузырчатую косу

Начните с нанесения легкого крема или несмываемого кондиционера для увлажнения и укрощения «пушистости». Это создаст идеальное основание для прически. Соберите волосы в высокий, средний или низкий хвост — в зависимости от желаемого результата. Закрепите крепкой резинкой. Надевайте дополнительные резинки через каждые 5-8 см вдоль хвоста. После каждой резинки осторожно растягивайте волосы в стороны, придавайте секции объема и формы. Сколько «пузырьков» будет — зависит от длины ваших волос. Закончите прическу легким лаком для волос, чтобы пузыри сохраняли форму, а непослушные пряди оставались на месте. По желанию добавьте ленты, жемчужины или блестки.

Советы

Две пузырьковые косы. Идеальны для активного дня или фестивального луга.

Боковая коса. Немного асимметрии сделает образ нежным и стильным.

Декор. Попробуйте вплести в прическу цветную ленту или тонкую цепочку.

Уход за волосами перед и после прически

Прежде чем укладывать волосы, лучше нанести средство для термозащиты, даже если вы не используете горячие инструменты. Это укрепляет кутикулу волос и предотвращает ломкость из-за натяжения резинками.

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После распускания косы важно дать волосам «отдохнуть». Нанесите масло или питательную маску, чтобы восстановить естественный баланс влаги и блеска.

Пузырьковая коса — это один из трендов, который сочетает эстетику и практичность. С ней легко иметь ухоженный вид и не тратить много времени. А главное — такая прическа дарит возможность экспериментировать, добавляет в повседневный образ нотки игривости и модного шарма.