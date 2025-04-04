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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
299
Время на прочтение
2 мин

Пузырьковая коса: как сделать стильную и трендовую прическу

Мир красоты любит новые интерпретации классических причесок и на этот раз фокус на пузырчатой или пузырчатой косе. Эта стильная альтернатива обычным плетениям уже стала любимой среди блоггеров, звезд Instagram и TikTok, ведь она сочетает простоту исполнения с фантастическим результатом.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пузырьковая коса

Пузырьковая коса / © Credits

Пузырьковая коса — это не совсем коса в традиционном смысле. Она создается путем разделения хвоста резинками, а затем легкого «рыхления» каждого сегмента для образования объемных секций — пузырей. Этот образ подходит для любой длины и текстуры волос, легко адаптируется к разным стилям и, самое главное, не нуждается в большом опыте в прическах, об этом рассказало издание Real Simple.

Пузырьковая коса — не только модная, но и практичная:

  • Подходит для любого типа волос. Она хорошо держится и на тонких и густых волосах.

  • Быстрая в исполнении. Все, что вам нужно — несколько резинок и немного времени.

  • Без термического повреждения. Такая прическа — отличный способ получить естественные волны без плоек и утюга.

  • Универсально. Идеально подходит как для обыденного образа, так и для праздничных событий.

Что понадобится:

  • Несмываемый кондиционер или увлажняющий крем для укладки

  • Легкий гель или лосьон для фиксации

  • Резинки для волос (лучше тканевые или силиконовые, чтобы избежать ломкости)

  • Лак для волос (по желанию)

  • Ленты, шпильки или декоративные элементы

Как сделать пузырчатую косу

  1. Начните с нанесения легкого крема или несмываемого кондиционера для увлажнения и укрощения «пушистости». Это создаст идеальное основание для прически.

  2. Соберите волосы в высокий, средний или низкий хвост — в зависимости от желаемого результата. Закрепите крепкой резинкой.

  3. Надевайте дополнительные резинки через каждые 5-8 см вдоль хвоста. После каждой резинки осторожно растягивайте волосы в стороны, придавайте секции объема и формы. Сколько «пузырьков» будет — зависит от длины ваших волос.

  4. Закончите прическу легким лаком для волос, чтобы пузыри сохраняли форму, а непослушные пряди оставались на месте. По желанию добавьте ленты, жемчужины или блестки.

Советы

  • Две пузырьковые косы. Идеальны для активного дня или фестивального луга.

  • Боковая коса. Немного асимметрии сделает образ нежным и стильным.

  • Декор. Попробуйте вплести в прическу цветную ленту или тонкую цепочку.

Уход за волосами перед и после прически

Прежде чем укладывать волосы, лучше нанести средство для термозащиты, даже если вы не используете горячие инструменты. Это укрепляет кутикулу волос и предотвращает ломкость из-за натяжения резинками.

После распускания косы важно дать волосам «отдохнуть». Нанесите масло или питательную маску, чтобы восстановить естественный баланс влаги и блеска.

Пузырьковая коса — это один из трендов, который сочетает эстетику и практичность. С ней легко иметь ухоженный вид и не тратить много времени. А главное — такая прическа дарит возможность экспериментировать, добавляет в повседневный образ нотки игривости и модного шарма.

Дата публикации
Количество просмотров
299
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