Ресницы-призраки: почему звезды старше 50 лет одержимы этим трендом и как его повторить

Памела Андерсон / © Associated Press

Реклама

Любимый образ макияжа без макияжа, который представляет собой просто более легкий макияж, выглядящий естественно и имитирующий вид свежей кожи, получил свое продолжение. Теперь все в восторге от ресниц-призраков.

Woman`sWorld рассказывает об этом новом тренде макияжа — узнайте, как 58-летняя Памела Андерсон присоединилась к его популяризации.

Что такое ресницы-призраки

Ресницы-призраки — это именно то, чем кажутся, и нет, это не веселый новый тренд на Хэллоуин (хотя этот образ можно использовать когда угодно). Ресницы-призраки — это ваши натуральные ресницы, но с небольшим количеством четкости. Часто, когда мы наносим тушь, она может слипнуться или выглядеть слишком темной, особенно если нанести несколько слоев.

Реклама

Ресницы-призраки создаются, когда вы наносите прозрачную тушь, более светлый цвет или просто используете щипцы для завивки ресниц, чтобы сделать их более естественными, но все же придать им желаемую длину и четкость.

Как достичь минимализма в макияже глаз

Хотя нет точной формулы или процедуры, которой следует придерживаться, чтобы достичь эффекта ресниц-призраков, часто образ создается без каких-либо действий с ресницами. Визажист из Нью-Йорка Сьюзи Герштейн делится своими советами по достижению идеального образа.

Иногда просто не использовать тушь или использовать коричневую тушь — это именно то, что нужно, чтобы сохранить баланс в макияже, говорит Герштейн. Когда ваш глаз не замечает ресницы, это позволяет более мягким и более нюансированным элементам макияжа проявиться, не преувеличивая их.

Едва заметные ресницы оставляют место для остальной части вашего образа, чтобы он сиял, будь то ваш безупречный макияж или ваша любимая одежда.

Реклама

Почему женщины старше 50 лет обожают образ ресниц-призраков

Несколько знаменитостей старше 50 лет выбрали тренд ресниц-призраков — когда ресницы остаются голыми или с легким налетом прозрачной или коричневой туши для минималистичного, естественного вида. Среди известных имен: Памела Андерсон (58 лет), Трейси Эллис Росс (52 года), София Ричи Грейндж, Майли Сайрус, и FKA twigs, что способствует его популярности среди всех возрастных групп.

Этот тренд подчеркивает свежий и непринужденный вид, показывая, что женщины старше 50 лет действительно являются лидерами в минимализме красоты.