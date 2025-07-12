Ретро-гламур 50-х: прически, которые снова возвращаются и становятся трендовыми

Мэрилин Монро / © Getty Images

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Иконы стиля прошлого века Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Грейс Келли, Элизабет Тейлор подарили нам образы, которые переживают настоящий ренессанс. Сегодня стилисты, звезды и инфлюенсеры активно обращаются к 50-м, вдохновляясь объемом, волнами, начесами, короткими стрижками с характером и даже культовыми «Victory Rolls». Издание Real Simple собрало самые популярные прически той эпохи, которые снова стали актуальны в мире красоты.

Poodle cut — прическа с кудрями

Эта стрижка с короткими, плотно накрученными волосами получила свое название из-за схожести с кудрями пуделя. Ее носили такие иконы, как Люсиль Болл и сегодня она возвращается в виде «ананасовой» прически — идеальная форма для естественных кудрей.

Чтобы ее сделать, используйте мелкие бигуди на ночь, спрей для объема и фиксации локонов, а также заколки для укладки верхней части.

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Victory Rolls — прическа, которая символизирует победу и силу

Культовый образ, который зародился еще во время Второй мировой, но стал модным в 50-х. Два объемных завитки по обе стороны головы создают эффектный ретро-шарм. Сегодня эта прическа популярна среди ценителей pin-up стиля и на тематических вечеринках.

Bouffant — объем, который говорит сам за себя

Эта прическа с французскими корнями («bouffant» — означает «пушистый») стала символом элегантности. Волосы начесывали к верху, создавали пухлый верх и объем по бокам.

Лайфхак: для достижения объема используйте большие бигуди, щетку для начеса и средство сильной фиксации.

Beehive — культовая прическа «улей»

Невозможно не узнать эту форму, прическа напоминает улей благодаря высоте и четкой структуре. Ее обожали Арета Франклин, Джеки Кеннеди, а сегодня носят Бейонсе, Адель и другие звезды. Образ создается путем начеса, использования валиков и спрея с максимальной фиксацией. Идеально для вечеринок.

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Боб в стиле 50-х — классика, которая всегда в моде

Итальянский боб (мягкие локоны), французский (легкое расширение на концах) и faux bob (длинные волосы подкручены и спрятаны для эффекта короткой стрижки) — вариации, которые не теряют популярности и сегодня.

Современные интерпретации включают «мягкий боб» с волнами и «завернутый боб» с кончиками, загнутыми наружу.

Помпадур — прическа с королевскими корнями

Названная в честь фаворитки Людовика XV, прическа вернулась в 50-х благодаря Элвису Пресли и pin-up дивам. Объемный верх, зачесанный назад, создавал элегантный и одновременно дерзкий образ.

Сегодня эта прическа — любимый выбор на подиумах и фотосессиях.

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Голливудские волны — вечная классика красных дорожек

Так называемые «Jessica Rabbit waves» — крупные мягкие волны, которые ложатся в изящные линии. Они роскошно смотрятся на длинных волосах и легко адаптируются под современный стиль.

Идеально для вечера или свадьбы.

Челка — деталь, которая все меняет

В 50-х были популярны разные типы челки: от коротких до знаменитых «Bettie Page bangs» (полумесяцем). Их комбинировали с повязками, банданами, лентами и они сразу придавали стилю определенный шарм.

Сегодня снова в моде сочетание классической челки с современными техниками укладки.

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Pageboy — стильная строгость с ретро-ноткой

Эта стрижка с прямыми прядями до плеч, загнутыми внутрь и прямой челкой — идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть элегантно и сдержанно. В отличие от боба, концы волос у Pageboy имеют четкое округление.

Часто ассоциируется со стилем офисной моды, но с правильной укладкой становится чрезвычайно современной.

Ретро возвращается

Современные тренды показывают, что мы не просто копируем стиль прошлого, мы переосмысливаем его. Прически 50-х — это о смелости быть собой, экспериментировать с объемом, формами и текстурой. И именно поэтому они снова в центре внимания на подиумах, в социальных сетях и повседневной жизни.

Выбирая одну из таких причесок, вы не только создаете стильный образ, вы приобщаетесь к вечной истории женственности, изящества и свободы.

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