Романтическая прическа от блогера из Франции, на которую вы потратите всего несколько минут

Блогер из Франции Марин часто предлагает своим подписчикам экстравагантные идеи для причесок. За ее ТикТоком наблюдают более сотни тысяч подписчиков.

В одном из своих видео Марин предлагает быстрый и романтичный вариант прически. Для этого вам понадобятся только резинки для волос и собственное вдохновение.

Для начала отделите от общего объема волосы с верхней части. Далее разделите пополам и завяжите два хвостика у макушки. После этого немного вытяните волосы у основания хвостов, чтобы добавить объема. На небольшом расстоянии от резинки завяжите еще одну и снова осторожно вытяните пряди волос между резинками, чтобы у вас образовался "пузырь". Сделайте те же манипуляции снова и прическа готова.

Для придания романтичности образу можно подкрутить концы волос, однако такая прическа будет хорошо выглядеть и с ровными прядями.

Еще один плюс этой прически в том, что она подойдет как взрослым, так и детям.

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