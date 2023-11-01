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Романтическая прическа от блогера из Франции, на которую вы потратите всего несколько минут

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
700
Время на прочтение
2 мин
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Романтическая прическа от блогера из Франции, на которую вы потратите всего несколько минут

Фото: Credits

Блогер из Франции Марин часто предлагает своим подписчикам экстравагантные идеи для причесок. За ее ТикТоком наблюдают более сотни тысяч подписчиков.

В одном из своих видео Марин предлагает быстрый и романтичный вариант прически. Для этого вам понадобятся только резинки для волос и собственное вдохновение.

Для начала отделите от общего объема волосы с верхней части. Далее разделите пополам и завяжите два хвостика у макушки. После этого немного вытяните волосы у основания хвостов, чтобы добавить объема. На небольшом расстоянии от резинки завяжите еще одну и снова осторожно вытяните пряди волос между резинками, чтобы у вас образовался "пузырь". Сделайте те же манипуляции снова и прическа готова.

Для придания романтичности образу можно подкрутить концы волос, однако такая прическа будет хорошо выглядеть и с ровными прядями.

Еще один плюс этой прически в том, что она подойдет как взрослым, так и детям.

@maureenprod Bubulle hairstyle ✨ #maureen #hairstyle #bulle #ponytailtutorial ♬ stop being weird под этим звуком — LANGA SOLOS

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Дата публикации
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