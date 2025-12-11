Рождественская классика: подборка праздничного французского маникюра

Рождественская классика / © Credits

Издание Real Simple собрало интересные идеи рождественского френча, которые сочетают классику с магией праздников, чтобы вы вдохновились и выбрали свой вариант, который создаст необыкновенное настроение этой зимой.

Блестящие бантики

Когда не знаете, с чего начать, добавьте бантик. Прозрачная глянцевая база, мелкий серебристый блеск на кончиках и маленькие красные бантики создают нежный, но праздничный образ.

Конфетный френч

Любимый символ Рождества и отличный декоративный мотив. В этом варианте — красные блестящие кончики и акцентный ноготь с двумя полосатыми леденцами. Нежно, игриво и мгновенно поднимает настроение.

Френч «Зимняя сказка»

Белые кончики — идеальная основа для таких миниатюр, как пряничные домики, елочные ветки и снеговички. Такой маникюр напоминает ручную роспись на имбирных пряниках и создает теплое настроение.

Озаренные звезды

Звезды — символ праздника и света. Серебристые хромированные кончики плюс несколько маленьких звездных акцентов и ваш маникюр выглядит как ночное рождественское небо.

Абстрактный рождественский френч

Используйте красный и зеленый в виде абстрактных линий на кончиках, а на одном-двух ногтях добавьте детали, например, пряник, елку или другой маленький символ праздника.

Санта

Маленькие шапочки Санты вместо классических белых кончиков — идея для тех, кто обожает креатив. Напоминает праздничные открытки и точно привлекает внимание.

Золотой хром

Для поклонниц минимализма идеальной будет прозрачная база и ультраблестящие золотые кончики. Сдержанно, элегантно, без лишнего декора — идеально для праздничных вечеринок.

Минималистичный блеск

Прозрачная база и суперсеребряный глиттер на кончике — вариант для тех, кто хочет праздничное настроение без рисунков. Деликатно и очень зимне. Подойдет и для встречи Нового года.

Френч с падубом

Глубокий хвойный зеленый цвет на кончиках и различные мотивы на каждом ногте, например, вязаный орнамент, горошек, листья падуба или снежинки. Такой маникюр имел праздничный свитер для ногтей.

Хвойно-зимний френч

Белая линия френча и миниатюры с шишками, хвойными ветками и снежинками. Очень естественно, атмосферно и спокойно — вариант для тех, кто любит «скандинавскую» зимнюю эстетику.

Красный френч

Глубокий карминовый оттенок на кончиках и звездные акценты с красными кристаллами. Стильно, празднично и не слишком буквально, как идеальный вечерний макияж.

Праздничные точки

Деконструкция классического френча, вместо сплошной линии сделайте мелкие точки в красном, зеленом и золотом. Очень мило, суперлегко повторить дома и сразу имеет праздничный вид.

Праздники — идеальный момент, чтобы добавить ногтям немного магии. С этими идеями ваш маникюр будет выглядеть празднично и стильно в духе сезона.