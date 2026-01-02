- Дата публикации
Самый модный цвет макияжа 2026 года: он подходит почти всем
Забудьте о сложных неоновых оттенках и экспериментах «на один выход». В 2026 году главным героем бьюти-сцены становится уже давно знакомый, теплый, глубокий и удивительно универсальный цвет, который уверенно вытесняет классический черный и становится новой базой.
На странице PureWow рассказали, что хотя стилисты прогнозируют, что в 2026 году будет доминировать бирюзовый, в мире макияжа есть другой, гораздо более практичный фаворит. Коричневый уже пережил настоящий бум осенью, а зимой стал одним из самых популярных оттенков для окрашивания волос.
В бьюти-сфере коричневый имеет неоспоримое преимущество, его легко повторить дома, он не требует профессиональных навыков и уместно смотрится как в дневном, так и в вечернем макияже. Именно поэтому визажисты называют его главным цветом нового года.
Что символизирует коричневый в макияже
С точки зрения психологии цвета, коричневый ассоциируется со стабильностью, теплом и внутренней силой. Это один из самых надежных и самых комплиментарных оттенков в косметичке визажиста. Он добавляет глубины, подчеркивает естественные черты и легко трансформируется от мягкого до драматического.
Неудивительно, что коричневый органично вписался в TikTok-тренд вдохновленный цветом кофе, в котором монохромные оттенки используют для глаз, щек и губ, создавая теплый и целостный образ.
Как носить коричневый макияж
Smokey eyes в шоколадных оттенках
Смоки возвращаются — но в более мягкой, «съедобной» версии. Шоколадный smokey eye подчеркивает черты лица, а не перегружает их.
Как выбрать оттенок:
светлая кожа — карамель, молочный шоколад (темнее — только во внешних уголках);
средний или оливковый тон — теплые коричневые, эспрессо;
смуглая и темная кожа — темное какао.
Важный нюанс — растушевка и правильное размещение теней в зависимости от формы глаз. Например, для нависшего века темный оттенок лучше наносить чуть выше складки, чтобы форма была заметна даже с открытыми глазами.
Коричневая подводка и тушь
Если smokey — не ваша история, обратите внимание на коричневую подводку. В 2026-м она будет везде, но без графической резкости. Представьте мягкие шоколадные стрелки или коричневую подводку по линии роста ресниц, которая делает ресницы гуще без очевидного контура.
Коричневая тушь — отдельный микротренд. Инфлюенсеры уже называют коричневую тушь «новым черным». Она дает четкость без жесткости и идеально работает в образах «без макияжа».
Акцентные губы в стиле 90-х
Коричневый цвет губ — это возвращение эстетики супермоделей 90-х, но в современном, более мягком прочтении. Формула проста: коричневый карандаш и помада или блеск, подобранные под подтекст кожи. Рекомендации от визажистов:
светлая кожа — какао с нотами розового;
средняя или оливковая — шоколад с бежевыми или персиковыми оттенками;
темная — эспрессо, темный шоколад, красно-коричневые тона.
Румяна и бронзер
Теплые «поджаренные» щеки — еще один важный элемент зимнего и весеннего образа 2026 года. Секрет — в легкости. Сначала бронзер, на 1-2 тона темнее кожи, от яблочек щек по направлению к вискам. Затем — румяна с бронзовым подтоном.
Такой хитрец создает эффект здоровой, естественно подсвеченной кожи без перегрузки цветом.
Коричневый — это про баланс между трендом и комфортом. Он универсален, адаптивен и подходит практически всем. В 2026 году этот цвет становится новой классикой, мягче черного, теплее серого и значительно интереснее нюда.
Это макияж, который не кричит, а уверенно заявляет о себе — тихо, стильно и современно.