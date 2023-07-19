Сделано в Одессе: подделки элитной парфюмерии наводняют интернет

В последние годы все больше украинских потребителей отказываются от походов в традиционные торговые точки и отправляются за покупками в интернете – длительный карантин, а затем полномасштабная война сильно повлияли на паттерны покупок.

Параллельно увеличивается и количество мошенников, которые, пользуясь моментом, распространяют подделки популярных брендов на онлайн-площадках. Об этом говорится в заявлении «Брокард-Украина», размещенном на официальном сайте компании.

В компании отмечают, что схем обмана потребителей становится все больше. В частности, эксперты констатируют рост количества подпольных производств парфюмерной продукции мировых брендов.

Только в последнее время стражи порядка обнаружили несколько цехов и складов, заполненных пластиковыми баклашками с надписями «Диор» и «Шанель», сделанными фломастером «от руки». Лидерство по количеству подпольных производств удерживает Одесса, но аналогичные преступные схемы были раскрыты в Днепре, Киеве и других городах Украины.

Источник: Телеканал «Первый городской» (Одесса)

Понятно, что продать откровенную подделку онлайн, то есть «вслепую», гораздо проще, ведь в реальном магазине товаровед легко узнает фальсификат и просто не поставит его на полку. Поэтому такие парфюмерные «шедевры» народных умельцев «от Диор» распространяются на многочисленных маркет-плейсах по привлекательно низким ценам, рассчитанным на неопытного покупателя. Для сбыта фальсификата также широко используется Telegram, где в считанные минуты можно открыть публичный канал под видом онлайн-магазина – без разрешений и проверок со стороны контролирующих органов.

В репортажах о подпольных производствах поражает отсутствие элементарных санитарно-технических норм изготовления и хранения продукции. Просмотр такого видео отобьет желание покупать духи сомнительного происхождения даже у самого неопытного потребителя. Тем более что с такая покупка может не только принести разочарование – «элитные» духи окажутся явно не похожими на оригинал, но и вызвать аллергию, кожную сыпь или другие проблемы со здоровьем. И жаловаться будет некому – авторы подделок делают все, чтобы остаться анонимными и избежать любой ответственности.

Источник: Бюро экономической безопасности Украины

Игроки косметически-парфюмерного рынка регулярно предупреждали о рисках покупки «брендовых» продуктов «по привлекательным ценам» – в связи с «ликвидацией склада», «реализацией партии конфиската» или «окончательной распродажей» на интернет-площадках непонятного происхождения. Известная сеть BROCARD уже писала о неправомерном использовании названия и фото магазинов в рекламных кампаниях интернет-мошенников, не имеющих никакого отношения к известному бренду.

Понятно, что прогресс не остановить, и онлайн-торговля будет развиваться и дальше. Так что нужно просто усвоить «технику безопасности»: как не стать жертвой интернет-мошенников? Подробную инструкцию вы найдете здесь.

Источник: Интернет-рассылка рекламы

Но главное, что нужно запомнить: покупать элитные духи следует только в проверенных местах, то есть на интернет-площадках известных компаний, существующих не только онлайн, а имеющих также физические магазины и официальные разрешения на продажу товаров каждого конкретного бренда. Покупатель имеет полное право попросить продавца предъявить разрешение. К примеру, продавать духи CHANEL онлайн в Украине имеет право только один интернет-магазин – brocard.ua.