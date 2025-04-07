Седые волосы: признак старости или символ элегантности / © Credits

Реклама

В XXI веке седина перестала быть лишь признаком возраста. Она стала модной, эстетически привлекательной и даже желанной, об этом рассказало издание Colorado State University. Но прежде чем решить, стоит ли прятать ее под слоем краски, подумайте, почему седеют волосы, как на это реагирует общество и какие тренды диктует современная мода.

Почему волосы теряют цвет

Секрет цвета кроется в меланине — пигменте, который производится специальными меланоцитами в волосяных фолликулах. Существует два типа меланина:

Эумеланин, который придает волосам черный или каштановый цвет (чем больше их, тем темнее волосы),

Феомеланин, ответственный за рыжий оттенок.

С возрастом меланоциты постепенно теряют способность вырабатывать пигмент и волосы приобретают серый, серебристый или белый оттенок. Важно знать: сами волосы не становятся белыми — они просто теряют цвет, а серебристый блеск является следствием преломления света.

Реклама

После 30 лет уровень меланина каждое десятилетие уменьшается на 10–20%. В 50 лет половина женщин и мужчин имеют не менее 50% седины. Впрочем, генетика играет ключевую роль: у кого первая седина появляется уже у 25, а у кого после 60.

Седина глазами общества: стигма или красота

Издание Colorado State University исследовали отношение женщин почтенного возраста к седым и белым волосам. Результаты были противоречивыми: хотя многие увлекаются эстетикой белых волос у других, к собственной седине относится критическое. Большинство участниц опроса высказали мнение, что длинные распущенные седые волосы выглядят неухоженно, а короткие прически воспринимаются более приемлемыми для возраста.

Такая суровая самокритика формировалась годами под давлением стандартов красоты и представлений о молодости как единственно приемлемую норму. Однако эти стереотипы постепенно теряют актуальность.

Седые волосы — новый тренд

Мировые стилисты единодушны: седые волосы больше не прячут — им гордятся. Звезды кино, модели и влиятельные блоггеры все чаще демонстрируют седину как стильный акцент, а не «недостаток». Среди них Гленн Клоуз, Джейн Фонда, Энди МакДавелл, Джейми Ли Кертис и другие.

В социальных сетях распространяются хештеги, где женщины делятся историями об отказе от краски и возвращении к природному цвету. Подчеркивая естественность, они вместе с тем разрушают мифы о возрасте и привлекательности.

Даже среди молодых девушек сейчас популярное окрашивание в седой, пепельный или серебристый оттенок — «искусственная седина» стала новым эталоном стиля. Парадокс, но модная индустрия признала, что женщины десятилетиями хоронили.

Красить или нет — дело не только эстетики

Решение окрашивать седые волосы или сохранять естественный оттенок — интимно личное. Но оно не всегда базируется только на эстетических предпочтениях.

Часто женщины боятся осуждения, связанного с возрастом, понижением привлекательности или ощущением «заброса». Но наука говорит: восприятие старения напрямую влияет на качество жизни.

Негативное отношение к старению повышает риск хронических заболеваний, снижает мотивацию к активной жизни, ослабляет психоэмоциональное состояние. Принятие возрастных изменений — в том числе и седины — способствует лучшему самочувствию, жизненному тонусу и даже долголетию.

Как ухаживать за седыми волосами

Седина имеет особую текстуру — она может становиться более сухой, более ломкой, жесткой. Чтобы она выглядела ухоженно, нужно следовать нескольким советам:

Используйте шампуни с фиолетовым пигментом — они нейтрализуют желтизну.

Увлажнение — ключ к блеску. Выбирайте маски, бальзамы с маслами арганы, кокоса, макадамии.

Термозащита перед укладкой — обязательна.

Профессиональная стрижка — даже самый простой седой боб с четким контуром выглядит современно.

Седина — не наказание, а естественный этап жизни. В нем есть достоинство, красота и даже свобода. Если хочется — красьте, экспериментируйте с цветом, меняйте образы. Если хочется оставить все как есть — выбирайте естественность. Оба варианта — проявление любви к себе.

В современном мире нет обязанности соответствовать возрасту — есть только желание быть собой. И если у вашего «я» серебристый оттенок — пусть оно сияет.