как создать культовую прическу Сиенны Миллер / © Associated Press

В мире моды и красоты прическа, которая выглядит так, будто вы только что проснулись с идеальными волнами, — один из самых популярных трендов последних лет. Такой стиль называют «идеально несовершенный».

Актриса Сиенна Миллер давно стала символом этого образа. Ее волосы выглядят легко, естественно и немного небрежно — именно так, как любят стилисты модных показов и редакторы глянца.

По информации издания Woman&Home, секрет этой прически раскрыл ее многолетний стилист — Sam McKnight. И главная роль в создании образа принадлежит не плойке или фену, а текстурирующему спрею для волос.

Текстура — главный секрет современных причесок

Большинство людей считает, что основа красивых волос — это шампунь и кондиционер. И это правда, ведь они формируют базу ухода. Однако стилисты отмечают, что салонный результат создают именно средства для укладки. Среди самых популярных:

термозащитные спреи

средства против влажности

кремы для волн и локонов

текстурирующие спреи

Последние особенно ценят профессиональные стилисты, ведь они создают эффект естественного объема и движения волос.

Секрет волн Сиенны Миллер

По словам стилиста, именно текстурирующий спрей помогает создать тот самый эффект «крутой девушки», когда волосы выглядят естественно, немного растрепанные и в то же время очень стильно. Спрей:

придает волосам объем

создает легкую текстуру

обеспечивает мягкую фиксацию

не делает волосы жесткими или липкими

Благодаря этому прическа выглядит так, будто она возникла сама собой.

Как работает текстурирующий спрей

Такие спреи — это легкие средства для укладки, которые сочетают свойства сухого шампуня и лака для волос.

Их основные функции:

Придают объем. Спрей приподнимает волосы у корней и делает прическу более пышной.

Усиливают текстуру. Даже прямые волосы начинают выглядеть более живыми и подвижными.

Фиксируют укладку, но в отличие от классического лака, они не создают «шлем» из волос.

Именно поэтому такие средства стали фаворитами стилистов во время съемок для глянца и модных показов.

Использование текстурирующего спрея

Наносить средство можно несколькими способами.

Классический метод

Распылите спрей на макушку головы. Пройдитесь по длине волос. Легко сомните пряди руками.

Для максимального объема

наклоните голову вниз щедро распылите средство на корни поднимите голову и слегка растрепайте волосы

Результат — естественная прическа с эффектом легкой небрежности.

Как сделать фирменные волны

Стилист советует еще одну хитрость для получения культового эффекта. Если вы используете плойку или утюжок:

накручивайте пряди в разных направлениях

не делайте локоны слишком аккуратными

после укладки расчешите волосы пальцами

завершите образ текстурирующим спреем

Так волосы будут выглядеть более естественно и современно. Иногда самые эффектные прически — это те, которые имеют максимально естественный вид.

Легкие волны, объем и текстура создают ощущение свободы и непринужденности — именно тот стиль, который так любят в модных столицах мира. И, как оказывается, секрет этой эстетики очень прост.