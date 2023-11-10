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Секреты макияжа: как нарисовать "пустую стрелку"

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
343
Время на прочтение
1 мин
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Секреты макияжа: как нарисовать "пустую стрелку"

Фото: Credits

Женщины используют в макияже стрелки для выраженности глаз, но обычно останавливают свой выбор на классических видах их формы. Визажистка Ирина Савчук в своем ТикТоке показала как нарисовать "пустую стрелку".

Для этого вам понадобятся острозаточенный карандаш и подводка.

  • Прорисуйте карандашом линию между ресниц на верхнем веке.
  • С помощью нижнего разреза глаза определите центральную точку наружного угла, из которой будет рисоваться хвостик стрелки и поставьте точку.
  • Не спеша проведите прямую от точки в направлении виска.
  • После этого кисточкой еще вытяните эту линию.
  • Зрительно определите точку максимальной толщины стрелки по линии века и проведите от нее прямую к линии ресниц.
  • Осторожно наведите стрелку лайнером или подводкой
  • По этому же принципу нарисуйте стрелку на втором глазу и прокрасьте тушью ресницы.
@rinna_savchuk «Пустая стрелка» #makeuptransformations #makeup #recomandation #fyp #makeuptutorial #ukraine #рекомендации #kievukraine #макияж ♬ I Can Make It — CRi

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Дата публикации
Просмотры
343
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