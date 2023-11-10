Секреты макияжа: как нарисовать "пустую стрелку"

Женщины используют в макияже стрелки для выраженности глаз, но обычно останавливают свой выбор на классических видах их формы. Визажистка Ирина Савчук в своем ТикТоке показала как нарисовать "пустую стрелку".
Для этого вам понадобятся острозаточенный карандаш и подводка.
- Прорисуйте карандашом линию между ресниц на верхнем веке.
- С помощью нижнего разреза глаза определите центральную точку наружного угла, из которой будет рисоваться хвостик стрелки и поставьте точку.
- Не спеша проведите прямую от точки в направлении виска.
- После этого кисточкой еще вытяните эту линию.
- Зрительно определите точку максимальной толщины стрелки по линии века и проведите от нее прямую к линии ресниц.
- Осторожно наведите стрелку лайнером или подводкой
- По этому же принципу нарисуйте стрелку на втором глазу и прокрасьте тушью ресницы.
@rinna_savchuk «Пустая стрелка» #makeuptransformations #makeup #recomandation #fyp #makeuptutorial #ukraine #рекомендации #kievukraine #макияж ♬ I Can Make It — CRi
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