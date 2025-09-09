Сентябрьский маникюр: какой цвет выбрать, чтобы быть в тренде

Сентябрьский маникюр / © Credits

Ногти давно перестали быть лишь деталью образа, ведь правильно подобранный оттенок лака может подчеркнуть стиль, настроение и даже добавить уверенности. Так какие цвета будут актуальны в этом сентябре, рассказало издание Real Simple.

Дымчатая лаванда

Мягкий лавандовый с серой ноткой — нежный и одновременно современный оттенок. Он напоминает весенние пастели, но благодаря дымчатому эффекту идеально подходит для переходного сезона.

Мох

Оливково-зеленые и моховые оттенки — настоящий яркий тренд осени. Они создают ощущение гармонии с природой и отлично подходят к теплым свитерам и пальто.

Бордо

Классика осени. Насыщенный бордовый — это изысканность в чистом виде, которая подходит к любому тону кожи и всегда выглядит празднично.

Сливово-коричневый

Сочетание тепла и глубины. Такой цвет придает образу элегантности и универсальности, он уместен как в деловом стиле, так и в вечернем выходе.

Шампанское

Переливающийся оттенок шампанского — нежная альтернатива классическим нюдовым цветам. Легкий блеск делает его праздничным, но не слишком вызывающим.

Терракот

Этот теплый, землистый оттенок добавляет образу уюта. Он напоминает о глиняных изделиях и осенних листьях, настоящей романтике сентября.

Молочно-белый

Легкий, нежный и универсальный. Такой цвет выбирают те, кто любит чистоту и минимализм. В отличие от классического белого, он мягче и изящнее.

Грибной

Пастельно-серый с кремовым подтоном напоминает цвет лесных грибов. Нейтральный, но в то же время стильный вариант, который подойдет тем, кто любит сдержанную элегантность.

Инжир

Фруктовый, насыщенный оттенок, который идеально передает дух осени. Он выглядит роскошно и подходит как к повседневным образам, так и к вечерним выходам.

Ягодный

Немного ярче бордо, этот цвет дарит свежесть и игривость. Он хорошо смотрится с осенними пальто и аксессуарами в теплых тонах.

Черная вишня

Почти черный, но с бордовым оттенком. Идеальный вариант для тех, кто любит экспериментировать и выглядеть эффектно.

Темный шоколад

Глубокий коричневый — настоящее наслаждение для глаз. Он добавляет образу благородства и прекрасно подходит к осенним трендам в моде.

Сине-фиолетовый

Нетривиальный оттенок, который балансирует между синим и фиолетовым. Он загадочный, стильный и прекрасно сочетается с джинсами и темными осенними цветами.

Совет

В сентябре особенно актуальны матовые покрытия, которые подчеркивают глубину цвета.

Комбинации нескольких оттенков на разных ногтях или акцентный дизайн, например, один ноготь в блеске, остаются в тренде.

Стоит учитывать и форму, короткие квадратные ногти сейчас так же популярны, как и овальные средней длины.

Осенний маникюр — это способ совместить моду и настроение. Когда вы выбираете оттенки сентября, обращайте внимание на свой стиль и жизненный ритм, кому-то подходит яркий акцент, а кто-то почувствует себя увереннее с нейтральными тонами.

В этом сезоне экспериментируйте, комбинируйте и не бойтесь смелых решений, осень — время для стильных превращений.