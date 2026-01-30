Сейчас лучше, чем когда-либо: 8 винтажных причесок, которые вернулись

Коллаж со звездами прошлого и современности

Будь то тренды в оформлении дома или стили моды — большинство вещей, которые теряют популярность, в конце концов возвращаются в мейнстрим через десятилетие или два — и прически не являются исключением.

GoodHousekeeping назвал ретро-прически, которые вернулись, и они лучше, чем когда-либо.

Неудивительно, что эти стили продолжают вдохновлять поколения. В конце концов, если они привлекали внимание тогда, почему бы не привлекать внимание сейчас. Стили, которые снова появляются в моде, являются свидетельством их долговечности, независимо от десятилетия.

Поэтому независимо от того, ищете ли вы новый образ или просто хотите увидеть, что в тренде, эти винтажные прически вернулись и заставят вас подумать дважды.

Кудрявый поцелуй (1920-е годы)

Жозефин Бейкер / © Getty Images

В 1920-х годах артистка Жозефин Бейкер стала иконой стиля благодаря своей фирменной прическе «Итон» — гладкими, причесанными волосами с локонами, искусно сформированными вдоль лба и щек, которая определила эру флапперов.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор удивляет кудрями, зачесанными по лбу, создавая смелый, винтажный образ на голливудском мероприятии в 2025 году.

Боб с челкой (1920-е)

Луиза Брукс / © Getty Images

Звезда немого кино Луиза Брукс чувственно выглядит в гладком бобе и тупой челке, которая была популярна в 1920-х годах.

Келли Роуленд / © Associated Press

Певица и актриса Келли Роуленд возрождает стиль эпохи флапперов с помощью гладкого, прямолинейного боба.

Глубокие волны (1940-е)

Рита Хейворт / © Associated Press

Мягкая, волнистая прическа Риты Хейворт длиной до плеч стала одним из самых желанных образов 1940-х годов.

Селена Гомес / © Associated Press

Яркая улыбка актрисы и певицы Селены Гомес дополняет ее мягкие волны на 83-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» 11 января 2026 года в Беверли-Хиллз.

Повязка на голову с длинными волосами (1962)

Бриджит Бардо / © Getty Images

Бриджит Бардо, демонстрирует повязку с длинными волосами, когда отдыхает на съемочной площадке французского фильма «Очень личное дело»

Сидни Суини / © Associated Press

Актриса Сидни Суини зафиксировала свои длинные волнистые волосы с помощью широкой повязки на рекламном мероприятии в Лос-Анджелесе в 2025 году.

Французские роллы (1963)

Типпи Хедрен / © Getty Images

Актриса и фотомодель Типпи Хедрен в элегантном стиле французских роллов в 1963 году.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Актриса и певица Дженнифер Лопес повторила ретро-прическу на 83-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз 11 января 2026 года.

Стрижка «пикси» (1966)

Твигги / © Associated Press

В конце 1960-х годов модель, актриса и певица Лесли Хорнби, также известная как «Твигги», мгновенно сделала свою стрижку «пикси» иконой модной эпохи.

Джиннифер Гудвин / © Associated Press

Актриса Джиннифер Гудвин демонстрирует современную стрижку «пикси» на 83-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» 11 января 2026 года в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Гладкий пучок (1969)

Ина Мартелл / © Getty Images

Актриса Ина Мартелл с аккуратно завитым пучком в 1969 году.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян носит гладкий пучок с мелкими, четко очерченными локонами, подчеркивающими линию роста волос, на мероприятии в 2025 году в Лос-Анджелесе.

Крупные светлые кудри (1986)

Долли Партон / © Getty Images

Певица и актриса Долли Партон, известная своей яркой личностью и пышной прической, с гордостью носит корону из кудрей на промофотографии для музыкальной премии в 1986 году.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Певица и актриса Сабрина Карпентер с пышными, смелыми и светлыми локонами на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2025 на арене UBS 7 сентября 2025 года в Элмонте, Нью-Йорк.