Скранч снова в моде: все, что вам нужно знать о резинке для волос

Скранч снова в моде: все, что вам нужно знать о резинке для волос

Сегодня их популярность не утихла, и мягкие резинки из ткани, бархата, кожи и даже из шелка можно найти в любом магазине.

Миллениалы точно помнят этот необычный аксессуар для волос, который был так популярен в 80-х и 90-х годах. Яркие, разноцветные, с принтами и без — каких только ни было тканевых резинок в продаже. В них появлялись актрисы любимых сериалов, модели и певицы, из-за чего эту резинку, или, как ее еще называют — скранч, хотели все девочки мира.

Резинка для волос была запатентована в 1987 году певицей и пианисткой из ночного клуба Ромми Ревсон. Девушке нужна была резинка, которая бы не портила ее волосы. Когда она не смогла найти подходящего варианта, то взяла дело в свои руки. Сидя дома в Хэмптоне, она придумала концепт нашей любимой резинки для волос. Вдохновившись поясом своей пижамы, обшила ткань вокруг резинки. Так родился первый прототип аксессуара для волос в черно-золотом стиле. Кстати, он и ее швейная машина находятся в Смитсоновском музее.

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Ревсон назвала этот декоративный аксессуар для волос Scunci в честь своего домашнего игрушечного пуделя. После того как в 1987 году она получила первый патент на дизайн, Ревсон продала лицензию Scunci International существующей компании по производству аксессуаров для волос, которая первоначально назвала свое творение Scünci. Позже компания добавила букву "r", так как она звучала лучше и ее было легче произносить.

Их стали использовать фигуристки и гимнастки, также они продолжали оставаться в центре внимания до середины 90-х годов как неотъемлемая часть таких шоу, как "Друзья", "Полный дом" и множество других картин. Этот аксессуар для волос был также популярен среди женщин-космонавтов. В Смитсоновском национальном музее авиации и космонавтики есть резинка для волос, которую носила полковник Памела Мелрой, пилот космического челнока во время двух отдельных миссий на Международную космическую станцию.

Резинка для волос / Getty Images

Также особой любовью к ним отличалась и тогдашняя первая леди США Хиллари Клинтон, над которой даже подшучивали из-за ее появлений со скранчем на волосах. Как-то она даже пошутила, что ей следует назвать свои мемуары "Хроники резинки для волос".

К 2003 году резинки для волос начали пропадать. Модницы нулевых уже отказывались от них, но крест на скранче поставила героиня сериала "Секс в большом городе" — Кэрри Брэдшоу.

"Ни одна уважающая себя жительница Нью-Йорка не позволит себе пойти в ресторан с резинкой на голове", – заявила героиня сериала.

Кэрри Брэдшоу

В 2014 году скранчи стали появляться на показах Ashish, Marc Jacobs, Rag & Bone и Louis Vuitton. Окончательно моду на широкие резинки в 2018 году вернул дизайнер Демна Гвасалия, когда включил скранчи из кожи в круизную коллекцию Balenciaga.

balenciaga.com/ua

скранч Balenciaga / balenciaga.com/ua

На сегодняшний день их популярность не утихла, и мягкие резинки из ткани, бархата, кожи и даже из шелка можно найти и у различных демократичных брендов. С ними появляются такие модницы, как Белла Хадид, Дуа Липа и Хейли Бибер.

Хейли Бибер / Getty Images

И не стоит забывать, что любила этот аксессуар покойная судья Рут Гинзбург.

Рут Гинзбург / Associated Press

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