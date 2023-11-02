Скрытый хвост: простая и изысканная прическа от британского блогера

Блогер поделился процессом создания изысканной прически для прямых волос. Вы будете поражены, насколько это просто сделать.

Британка Бекс в своем ТикТок делится с подписчиками, которых более 800 тысяч, разнообразными лайфхаками создания причесок. В одном из таких она показала хороший вариант для прямых распущенных волос.

Сначала отделите боковые пряди спереди от общего объема волос.

Далее от макушки отделите верхнюю прядь сзади и закрепите отдельно зажимом, чтобы она не мешала.

Боковые пряди, которые вы отделили раньше, уложите с помощью геля или пенки и зачешите назад к затылку поверх основного объема. Зафиксируйте их маленькой резинкой в хвост.

После этого распустите прядь сзади и прикройте ею хвост.

Такая прическа выглядит очень эффектно и точно будет привлекать заинтересованные взгляды.

Ранее мы писали, что французская блогерша Марин предложила быстрый и романтичный вариант прически – пузырьковые косы.

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