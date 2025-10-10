ТСН в социальных сетях

Сливовый — трендовый цвет маникюра этой осени: подборка идей

Этой осенью модные эксперты единодушны, сливовый цвет — главный оттенок сезона, который завоевывает не только подиумы, но и маникюрную индустрию. Глубокий, насыщенный, одновременно нежный и загадочный — он идеально сочетает в себе благородство пурпура и теплоту земных тонов, которые мы так любим осенью.

Станислава Бондаренко
Сливовый маникюр

Сливовый маникюр / © Credits

Издание Real Simple назвало его «самым популярным цветом для осеннего маникюра» и мы полностью с этим согласны. Сливовый — это не просто тренд, а эмоция сезона, где на первый план выходят теплые шарфы, кофейные утра и легкая меланхолия октябрьских сумерек.

Сливовый — универсальный цвет, который подходит почти всем оттенкам кожи. Он может быть глубоко-бордовым, с фиолетовым подтоном или приглушенно-лиловым, в зависимости от вашего настроения.

Мастера маникюра говорят, что этот цвет символизирует уверенность, зрелость и женственность без излишеств. А еще он прекрасно гармонирует с осенним гардеробом, от бежевых пальто до кожаных курток.

Классический сливовый

Просто, но изысканно. Два или три слоя лака насыщенного сливового тона и вы получите элегантный, глянцевый маникюр, который подойдет и к офисному стилю, и к вечернему платью. Используйте топ с зеркальным блеском или сатиновым эффектом для разного настроения.

«Кошачий глаз»

Металлизированный блеск и магнитная глубина — тренд, который не сдает позиций. Эффект «кошачий глаз» создается благодаря специальному магниту, который формирует сияющую полоску света. Такой дизайн выглядит загадочно и дорого, особенно в оттенках темного сливового или винного.

Сливовые завитки

Играйте с цветами, сочетайте глубокий сливовый с пастельным розовым или молочным оттенком, создающим плавные волны. Такой маникюр выглядит артистично и легко, отлично подходит тем, кто желает цвета, но без драматизма.

Французский маникюр в сливовом стиле

Если вы предпочитаете классику, добавьте сливовый акцент только на кончики ногтей. Это новая версия французского маникюра, которая сочетает сдержанность и трендовость.

Мраморный сливовый

Мраморный эффект с сочетанием сливового, серого и золотого создает мистический и утонченный вид. Идеально для ценителей арт-маникюра с нотками роскоши.

Сливовый с хромом

Если хочется блеска — добавьте серебристое покрытие поверх базового цвета. Озаренный хромовый финиш выглядит футуристично, но все еще женственно.

Горошек и контраст

Смелый вариант для тех, кто любит игру форм. Сделайте одну руку сливовой, другую — бежевой или серой, а затем добавьте контрастные точки в противоположном цвете. Весело, креативно и трендово.

Сливовый с серебристыми искорками

Глиттер, мелкие звездочки или золотые вкрапления — все это придаст праздничности даже в пасмурный день. Отличный вариант для выходных или предновогоднего сезона.

Цветочный минимализм

Если вы поклонница сдержанности, попробуйте нюдовую основу с мелкими сливовыми цветами или точками. Такой маникюр выглядит нежно, но характерно.

Советы

  • Укоротите ногти до средней длины, тогда цвет не будет выглядеть слишком драматично.

  • Подберите форму, например, квадратная или овальная лучше всего подчеркнут глубину оттенка.

  • Добавьте аксессуаров в тон — например, кольцо с аметистом или бордовую сумку.

Сливовый маникюр — это не просто тренд. Это состояние души осенью: спокойное и чувственное. Этот цвет уместен и для деловых встреч, и для вечерних свиданий. А главное — такой маникюр всегда выглядит стильно, даже без дополнительных акцентов.

