Сливовый маникюр / © Credits

Издание Real Simple назвало его «самым популярным цветом для осеннего маникюра» и мы полностью с этим согласны. Сливовый — это не просто тренд, а эмоция сезона, где на первый план выходят теплые шарфы, кофейные утра и легкая меланхолия октябрьских сумерек.

Сливовый — универсальный цвет, который подходит почти всем оттенкам кожи. Он может быть глубоко-бордовым, с фиолетовым подтоном или приглушенно-лиловым, в зависимости от вашего настроения.

Мастера маникюра говорят, что этот цвет символизирует уверенность, зрелость и женственность без излишеств. А еще он прекрасно гармонирует с осенним гардеробом, от бежевых пальто до кожаных курток.

Классический сливовый

Просто, но изысканно. Два или три слоя лака насыщенного сливового тона и вы получите элегантный, глянцевый маникюр, который подойдет и к офисному стилю, и к вечернему платью. Используйте топ с зеркальным блеском или сатиновым эффектом для разного настроения.

«Кошачий глаз»

Металлизированный блеск и магнитная глубина — тренд, который не сдает позиций. Эффект «кошачий глаз» создается благодаря специальному магниту, который формирует сияющую полоску света. Такой дизайн выглядит загадочно и дорого, особенно в оттенках темного сливового или винного.

Сливовые завитки

Играйте с цветами, сочетайте глубокий сливовый с пастельным розовым или молочным оттенком, создающим плавные волны. Такой маникюр выглядит артистично и легко, отлично подходит тем, кто желает цвета, но без драматизма.

Французский маникюр в сливовом стиле

Если вы предпочитаете классику, добавьте сливовый акцент только на кончики ногтей. Это новая версия французского маникюра, которая сочетает сдержанность и трендовость.

Мраморный сливовый

Мраморный эффект с сочетанием сливового, серого и золотого создает мистический и утонченный вид. Идеально для ценителей арт-маникюра с нотками роскоши.

Сливовый с хромом

Если хочется блеска — добавьте серебристое покрытие поверх базового цвета. Озаренный хромовый финиш выглядит футуристично, но все еще женственно.

Горошек и контраст

Смелый вариант для тех, кто любит игру форм. Сделайте одну руку сливовой, другую — бежевой или серой, а затем добавьте контрастные точки в противоположном цвете. Весело, креативно и трендово.

Сливовый с серебристыми искорками

Глиттер, мелкие звездочки или золотые вкрапления — все это придаст праздничности даже в пасмурный день. Отличный вариант для выходных или предновогоднего сезона.

Цветочный минимализм

Если вы поклонница сдержанности, попробуйте нюдовую основу с мелкими сливовыми цветами или точками. Такой маникюр выглядит нежно, но характерно.

Советы

Укоротите ногти до средней длины, тогда цвет не будет выглядеть слишком драматично.

Подберите форму, например, квадратная или овальная лучше всего подчеркнут глубину оттенка.

Добавьте аксессуаров в тон — например, кольцо с аметистом или бордовую сумку.

Сливовый маникюр — это не просто тренд. Это состояние души осенью: спокойное и чувственное. Этот цвет уместен и для деловых встреч, и для вечерних свиданий. А главное — такой маникюр всегда выглядит стильно, даже без дополнительных акцентов.