Снимите маску, уберите вазелин, выбросьте пинцет: эксперт рассказал, как отрастить красивые брови

Если вы мечтаете о модных больших, густых, пушистых бровях, как у Кары Делевинь, вам понадобится несколько дельных советов.

Чтобы отрастить идеальные брови вам придется очень постараться.

Но помощь уже рядом, эксперт по бровям Фидес Бальдесбергер рассказал The Sun какие ошибки мы совершаем в попытке получить брови своей мечты и как их можно исправить.

Избавьтесь от пинцета

Фидес объяснил, что рост волос в целом может быть связан с генетикой, у некоторых людей они растут гуще и быстрее, чем у других, включая волосы на бровях. Но если вы начинаете с нуля отращивать волосы на бровях, важно помнить, что главное просто оставить их в покое. Не выщипывайте, не брейте, не используйте воск и ничего в течение 6-8 недель, чтобы прошел полный цикл отрастания волос, а затем вы сможете создать форму бровей, которая вам нравится.

Обратите внимание на то, как вы спите

Очень важно в период отращивания бровей отказаться от маски для сна и не спать на животе лицом в подушку, поскольку трение между волосками бровей и тканями может вызвать лысины.

Не пренебрегайте сыворотками

Пользуйтесь сыворотками для восстановления роста бровей — это также отличный способ сделать их более густыми. Ищите сыворотки с касторовым маслом, пептидами и биотином, так как они помогут укрепить и отрастить волосы.

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Пользуйтесь маслом

Нанесение масла на брови — это хороший способ привести в порядок волосы и волосяные фолликулы, что, в свою очередь, может привести к возобновлению роста волос. Подойдет касторовое масло, масло жожоба и оливковое масло, поскольку все они способствуют росту и укреплению волос.

Они также отлично подходят для кожи, поскольку не блокируют волосяные фолликулы, не вызывают высыпаний и воздействуют на кожу под бровями, что часто упускается из виду, когда речь идет об уходе за кожей.

Не надейтесь на вазелин

К сожалению, существует мало доказательств, подтверждающих мнение о том, что вазелин может способствовать отрастанию волос на бровях. Это очень увлажняющий компонент, поэтому он может питать волосы и делать их сильнее, но исследований, подтверждающих это, недостаточно.

Однако, если это то, что вы уже делаете и работает на вас, тогда продолжайте.

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