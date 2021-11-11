Советы от визажиста: как сделать себе красивый макияж и прическу с цветами

Советы от визажиста: как сделать себе красивый макияж и прическу с цветами

Визажист дала советы, как красиво накраситься в домашних условиях, подчеркнув свою красоту.

Готовясь к выходу в свет, на празднование дня рождения, поход на концерт, в ресторан, кинотеатр или на свидание, девушки и женщины всегда ломают голову над тем, как сделать себе макияж и прическу. Визажист и основательница бьюти-проекта Nebo Makeup Марта Гунькало рассказала, как правильно сделать себе макияж, на что обратить внимание, какие подобрать оттенки и какой прической дополнить образ.

Марта Гунькало

Сегодня мы проанализируем несколько образов, чтобы получить профессиональные инсайты для самостоятельного создания красивого образа.

Фото Марты Гунькало

Естественность и аккуратность – неизменная классика, и для достижения гармонии макияж нуждается в максимальной плавности в переходах. Если мы обратим внимание на выполненный макияж, то заметим, что он не изменяет черты лица, а наоборот – придает лицу свежесть. Для достижения результата плавных переходов необходимо прорисовать веки тональным кремом перед нанесением теней. Также не следует сразу наносить темные оттенки. Идеальным вариантом будет начать макияж глаз со средней насыщенности цвета теней и только после этого добавлять темные и светлые цвета.

Прекрасным дополнением к образу станут цветы. Нужно обязательно учитывать их оттенок, гармонично дополняющий макияж.

Фото Марты Гунькало

Цветовые акценты отражают наше хорошее настроение. Однако современный макияж меняется и переходы в одной цветовой гамме заменяют аккуратные акценты, не противоречащие элегантности макияжа. Поэтому наружный уголок глаза оставляем нейтрального оттенка: серого, гранитного, шоколадного, коричневого.

Фото Марты Гунькало

В поиске вдохновения для совершенного макияжа станут цвета из природы. Закат неба в розовых тонах стал вдохновением для создания картины и макияжа в аналогичных оттенках. Своей красотой модель Саломея дополнила образ. Задача правильного макияжа – подчеркнуть лучшие черты правильными акцентами.

При качественном наслоении теней и небольшом диапазоне растушевки образуются плавные переходы. Для визуального увеличения глаз высветляем внутренний уголок глаза.

Использование пучковых ресниц на наружный уголок глаза поможет сделать максимальный упор на взгляд.

Фото Марты Гунькало

В проявлении прекрасного мы находим себя и макияж является одним из сильнейших проявлений искусства сегодня в мире.

Фото Марты Гунькало

Макияж в розовых оттенках очень уместен в свадебных и выпускных образах. Они досконально дополняют юный возраст.

Цельность аутфита обязательна и включает не только прическу и макияж, но и платье, акцессуары и детали.

Прическу можно украсить живыми цветами. Красивее они будут выглядеть в распущенных волосах.

Современность говорит нам о трансляции ощущения легкости, когда на смену сложным форматам приходят плавные линии, а на место пышных платьев приталены.

Фото Марты Гунькало

Также хочу обратить внимание, что не всегда цвет одежды должен повторяться в оттенках макияжа, хотя это и не запрет. Больше внимания мы, визажисты, уделяем цветотипам внешности. Важнейшим является момент работы с макияжем глаз. Выбирая оттенки, усиливающие цвет глаз, мы получаем совершенный результат.

Лучшим помощником является хроматический круг. Обратите внимание, что розовый стоит напротив зеленого, значит этот оттенок подчеркивать наиболее удачно. На фото пример макияжа, который я создавала с учетом этого правила. Поэтому зеленый цвет глаз модели более выражен благодаря использованию розового оттенка теней. Прекрасным дополнением лука стали живые цветы.

Фото Марты Гунькало

Цветовая гамма также разделена на холодные и теплые цвета. И, если ваш цвет холодный, то оттенки макияжа должны быть аналогичными. Холодные оттенки придают свежести. Следует учитывать собственный уровень контрасности: если цвет ваших глаз не темный, цвета и оттенки макияжа должны быть малонасыщенными. Черный заменяем серым, а коричневый – бежевым.

Фото Марты Гунькало

Цветовые акценты – это всегда стильно, однако важнейшее правило остается неизменным – плавность переходов.

Фото Марты Гунькало

Освещение внутреннего угла глаза – это классика в макияже, но если глаза устали, то этого делать не нужно. Если глаза не устали, то светлый акцент сделает макияж более аккуратным и зрительно увеличит глаза.

Все светлые оттенки зрительно увеличивают и приближают, а темные наоборот — уменьшают и удаляют, поэтому даже в случае затемнения нижнего века элементы макияжа нужно аккуратно прорисовывать, создавая деликатный акцент четкости.

Фото Марты Гунькало

Привычные темные смоки-айсы, выполненные черными тенями, в этом сезоне заменяют оттенками, которые приближены к естественным. Максимальную выразительность поможет получить ленточные или пучковые ресницы. На сегодняшний день различные бренды усовершенствовали качество искусственных ресниц, которые с помощью специального профессионального клея можно прикрепить к своим. Рекомендуется выполнять эту процедуру с помощью пинцета, отступая от линии роста собственных ресниц 1-1,5 миллиметра.

Фото Марты Гунькало

Черно-белые акценты всегда отражают чувство стиля, как в вечернем, так и в деловом стиле. Дневной макияж – это не всегда отсутствие теней. Если макияж исполнен аккуратно с использованием матовых теней, то основной ассоциацией станет слово "элегантность".

Слюда (блестки) имеют место только в случае, если деловой стиль будет выбран для вечернего мероприятия. Для дневного образа декора и помад с плотной текстурой рекомендуется отказаться, заменив их легким блеском.

Фото Марты Гунькало

Макияж будничного дня также позволяет цветные акценты, однако подвижное веко должно оставаться нейтральным оттенком. Джинсовые ткани лучше всего дополнять синим карандашом, проработав нижнее веко или линии слизистой. Также хочу обратить внимание, что цветные акценты нуждаются в плотно затонированном лице, чтобы выглядеть более визуально более аккуратно. Создавая макияж утром, следует позаботиться, чтобы с собой в косметичке вы имели матировочные салфетки и пудру. Блеск на лице ни в коем случае нельзя запудривать пудрой. Сначала лицо нужно промокнуть матировочными салфетками.

Фото Марты Гунькало

Остаётся ли в моде всем привычный макияж в натуральных тонах? Да!

Фото Марты Гунькало

Котоновые платья и минимальный макияж – лучший выбор для любого праздничного мероприятия. Образ можно дополнить живыми цветами. Лучше всего закалывать их невидимками, обволакивая стебель прядками волос. Для крепления одного массивного цветка требуется 7-11 невидимок.

Интересным трендом также стали вывернутые лепестки цветов. Самостоятельно научиться так работать с цветами можно, получив консультацию у профессионального флориста.

Фото Марты Гунькало

Цветы всегда будут оставлять след в сердце каждой женщины, поэтому всегда помните, что даже в самых смелых визуальных проявлениях вы будете обретать чувство уверенности, если будете руководствоваться собственными ощущениями и желаниями.

Оставайтесь прекрасными каждое мгновение и пусть это время станет для вас отражением вашей красоты на языке цветов.

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