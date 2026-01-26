Шэрон Стоун / © Associated Press

Когда-то существовало непроизносимое «правило», что женщина после определенного возраста должна носить короткую кудрявую стрижку. Сегодня все изменилось. Стилисты советуют современные прически, которые не зависят от возраста и позволяют экспериментировать с длиной, объемом и текстурой, об этом рассказало издание Real Simple.

Ваш стиль волос может подчеркивать как классическую элегантность, так и свободу и игривость, а правильная стрижка поможет выглядеть молодо и ухоженно в любом возрасте.

Длинные и волнистые волосы

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Длина и текстура волос имеют значение для каждого типа лица. Если вам комфортно с длинными волосами — носите их любого возраста. Стоит добавлять длинные слои или даже легкие накладки для дополнительного объема и движения.

Мягкий и растрепанный лоб

Мег Райан / © Associated Press

Средняя длина с богатой текстурой создает легкий и непринужденный образ. Используйте ваши естественные волны или формируйте их плойкой, а спрей для текстуры придаст «живого», пляжного эффекта.

Волны до плеч

Хелен Миррен / © Associated Press

Универсальный вариант для любых событий, от вечернего выхода до прогулки с друзьями. Легкие волны и слои, подобранные под форму лица, добавляют объема и мягкости.

Классический пикси

Шэрон Стоун / © Associated Press

Смелая и ультракороткая стрижка, которая легко укладывается. Идеальна для активных женщин или тех, кто любит экспериментировать. Пикси подчеркивает черты лица и добавляет образу современности.

Гладкий боб

Иман / © Associated Press

Современный, гладкий боб создает элегантность и требует минимум ежедневного ухода. Для идеального эффекта — утюжок для выравнивания и средство для блеска.

Слои и боковой пробор

Дайан Китон / © Associated Press

Мягкие слои и легкие концы добавляют объема, движения и подчеркивают лицо. Глубокий боковой пробор добавляет современности и стиля.

«Old Money» боб

Анджела Бассет / © Associated Press

Боб в стиле 90-х с современным подходом: тупые кончики и легкие слои создают элегантный и ухоженный вид, который выглядит роскошно и сдержанно.

Бикси

Гленн Клоуз / © Associated Press

Комбинация боба и пикси — универсальный вариант для всех типов волос и лица. Можно делать гладким или подчеркивать волнистую текстуру.

Возраст не ограничивает стиль, главное — найти прическу, которая подчеркивает вашу индивидуальность, комфорт и естественную красоту. Современные стили позволяют выглядеть стильно и ухоженно в любом возрасте. Экспериментируйте и ваши волосы станут настоящей визитной карточкой вашего образа.