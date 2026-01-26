- Дата публикации
Современные прически для женщин 60+ — звездная подборка
Забудьте об устаревших «правилах»: больше не нужно обстригать волосы до минимума или принудительно делать кудри. Современные стили позволяют выбирать длину, текстуру и форму, которая подчеркивает вашу индивидуальность и естественную красоту.
Когда-то существовало непроизносимое «правило», что женщина после определенного возраста должна носить короткую кудрявую стрижку. Сегодня все изменилось. Стилисты советуют современные прически, которые не зависят от возраста и позволяют экспериментировать с длиной, объемом и текстурой, об этом рассказало издание Real Simple.
Ваш стиль волос может подчеркивать как классическую элегантность, так и свободу и игривость, а правильная стрижка поможет выглядеть молодо и ухоженно в любом возрасте.
Длинные и волнистые волосы
Длина и текстура волос имеют значение для каждого типа лица. Если вам комфортно с длинными волосами — носите их любого возраста. Стоит добавлять длинные слои или даже легкие накладки для дополнительного объема и движения.
Мягкий и растрепанный лоб
Средняя длина с богатой текстурой создает легкий и непринужденный образ. Используйте ваши естественные волны или формируйте их плойкой, а спрей для текстуры придаст «живого», пляжного эффекта.
Волны до плеч
Универсальный вариант для любых событий, от вечернего выхода до прогулки с друзьями. Легкие волны и слои, подобранные под форму лица, добавляют объема и мягкости.
Классический пикси
Смелая и ультракороткая стрижка, которая легко укладывается. Идеальна для активных женщин или тех, кто любит экспериментировать. Пикси подчеркивает черты лица и добавляет образу современности.
Гладкий боб
Современный, гладкий боб создает элегантность и требует минимум ежедневного ухода. Для идеального эффекта — утюжок для выравнивания и средство для блеска.
Слои и боковой пробор
Мягкие слои и легкие концы добавляют объема, движения и подчеркивают лицо. Глубокий боковой пробор добавляет современности и стиля.
«Old Money» боб
Боб в стиле 90-х с современным подходом: тупые кончики и легкие слои создают элегантный и ухоженный вид, который выглядит роскошно и сдержанно.
Бикси
Комбинация боба и пикси — универсальный вариант для всех типов волос и лица. Можно делать гладким или подчеркивать волнистую текстуру.
Возраст не ограничивает стиль, главное — найти прическу, которая подчеркивает вашу индивидуальность, комфорт и естественную красоту. Современные стили позволяют выглядеть стильно и ухоженно в любом возрасте. Экспериментируйте и ваши волосы станут настоящей визитной карточкой вашего образа.