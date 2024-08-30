Стиль 2000-х: прическа прошлого вновь возвращающаяся в моду

Прически начала XXI века снова напоминают о себе. Фешнблогеры вдохновляются прошлым для создания модной современности.

Издание Stylist рассказало, что ностальгические тенденции по прическам навеяли нам забытый тренд 2000-х — удлиненную боковую челку. Если полистать социальные сети, можно заметить, что многие фэшнблогеры начали делать прически с удлиненной челкой.

Почти на каждом школьном фото с начала тысячелетия можно увидеть характерный стиль прически с боковым пробором и часто длинной челкой. Вспомните, например, близняшек Олсен, Хиллари Дафф и Рианну тех времен.

В последние годы мода "сторонилась" прически с боковым пробором в пользу симметричного пробора. Однако, когда джинсы с низким посадкой и забавные футболки с детскими надписями вернулись в моду, миллениалы уже знали, что придет время бокового пробора с удлиненной челкой.

Этот стиль предполагает прическу с челкой, которая длиннее традиционной. Она обычно начинается с боковой части головы и закрывает только половину лба. Её часто делают по диагонали, повторяя естественный изгиб линии волос.

Среди звезд, которые сейчас носят такую прическу, вы узнаете Дженну Ортегу, Беллу Хадид, Дженнифер Гарнер и Зендею.

Поклонникам этого ностальгического тренда будет приятно узнать, что этот стиль универсален, хотя он подойдёт не каждому. Все зависит от формы вашего лба. Если у вас невысокий лоб, то такая челка может постоянно попадать в глаза. Это непрактично и будет вызывать постоянный дискомфорт.

Если же говорить об укладке такой челки, то основным правилом является то, что сушить его нужно, направляя в противоположную сторону от того, в какую вы планируете его укладывать. Используйте щетку, чтобы высушить сначала корни волос, а затем с помощью круглой щетки, придайте нужную форму.

Если же вы хотите более гламурную прическу, как у Ким Кардашьян, например, используйте очень большую круглую щетку, чтобы придать челке немного объема, начиная от корней. Нанесите спрей на корни для дополнительной фиксации и объема.

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