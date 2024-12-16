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Сульфаты: действительно ли они вредны для кожи головы

Сульфаты: действительно ли они вредны для кожи головы

Сульфаты: действительно ли они вредны для кожи головы. / Фото: Credits

Уход за волосами – это особый ежедневный ритуал. Важно знать, что входит в состав шампуня или бальзама, ведь некоторые ингредиенты могут быть вредны.

В частности, сульфаты часто попадают в список позиций, вызывающих полярные дискуссии. Издание Real Simple попыталось разобраться, что это такое, для кого сульфаты могут быть вредны и кому следует выбирать безсульфатные средства.

Что такое сульфаты

Сульфаты – это класс косметических добавок и моющих средств, которые используются для глубокой очистки. В шампунях сульфаты делают свое действительно революционное дело – очищают волосы и кожу головы от грязи, жира и остатков продуктов ухода.

Обычно на этикетках вы найдете словосочетание: натриевый лаурилсульфат, лауретсульфат натрия или аммония. Эти ингредиенты обеспечивают пену, к которой мы привыкли, и помогают легко удалять загрязнения. Однако они также могут удалить слишком много природных масел и оставить сухие волосы и кожу головы.

Почему у сульфатов плохая репутация

Негативная репутация сульфатов связана с их свойствами удалять не только загрязнения, но и полезные натуральные растительные масла. Это может приводить к пересушиванию, раздражению кожи головы и даже повреждению структуры волос.

Если у вас крашеные волосы, сульфаты могут способствовать быстрому смыванию цвета и потере блеска. Для тех, кто использует процедуры, такие как бразильское выравнивание или кератиновое восстановление, сульфаты способны нейтрализовать их эффект.

Кому следует избегать сульфатов

Чтобы понять, подходят ли вам шампуни с сульфатами, важно знать свой тип волос и состояние кожи головы. Вот основные случаи, когда лучше выбирать безсульфатные формулы:

  • Сухая или чувствительная кожа головы. Если вы страдаете от сухости, зуда или заболеваний кожи, таких как экзема или розацеа, сульфаты могут усугубить ситуацию.
  • Сухие, поврежденные или вьющиеся волосы. Сульфаты могут лишить волосы важных питательных веществ, что особенно критично для обезвоженных или вьющихся волос.
  • Окрашенные или обработанные волосы. После окрашивания или химической обработки сульфаты могут быстрее смывать цвет и ослаблять волосы.

Когда сульфаты могут быть полезны

Несмотря на риски, сульфаты не являются абсолютным злом. Для тех, кто имеет нормальный тип волос или нуждается в глубокой очистке, шампуни с сульфатами могут быть полезны:

  • Эффективное очищение. Сульфаты отлично удаляют остатки средств, жир и грязь, которые скапливаются на волосах и коже головы.
  • Пена, к которой мы привыкли. Для многих важна текстура и ощущение пены, которые снабжают сульфатными шампунями. Бессульфатные формулы часто менее пенные, что может заставить использовать большее количество продукта.

Что выбрать

Выбор между сульфатными и безсульфатными шампунями зависит от ваших индивидуальных потребностей. Если ваши волосы здоровы, нормальны или склонны к жирности, вы можете безопасно пользоваться сульфатными формулами. Однако, если у вас сухие, поврежденные или окрашенные волосы, подумайте о переходе на более мягкое средство.

Главное – прислушивайтесь к своим волосам и коже головы. Иногда небольшой эксперимент с продуктами поможет найти идеальный вариант для вас.

Мы также писали о том, как жесткая вода влияет на волосы и кожу.

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