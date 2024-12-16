Сульфаты: действительно ли они вредны для кожи головы

Уход за волосами – это особый ежедневный ритуал. Важно знать, что входит в состав шампуня или бальзама, ведь некоторые ингредиенты могут быть вредны.

В частности, сульфаты часто попадают в список позиций, вызывающих полярные дискуссии. Издание Real Simple попыталось разобраться, что это такое, для кого сульфаты могут быть вредны и кому следует выбирать безсульфатные средства.

Что такое сульфаты

Сульфаты – это класс косметических добавок и моющих средств, которые используются для глубокой очистки. В шампунях сульфаты делают свое действительно революционное дело – очищают волосы и кожу головы от грязи, жира и остатков продуктов ухода.

Обычно на этикетках вы найдете словосочетание: натриевый лаурилсульфат, лауретсульфат натрия или аммония. Эти ингредиенты обеспечивают пену, к которой мы привыкли, и помогают легко удалять загрязнения. Однако они также могут удалить слишком много природных масел и оставить сухие волосы и кожу головы.

Почему у сульфатов плохая репутация

Негативная репутация сульфатов связана с их свойствами удалять не только загрязнения, но и полезные натуральные растительные масла. Это может приводить к пересушиванию, раздражению кожи головы и даже повреждению структуры волос.

Если у вас крашеные волосы, сульфаты могут способствовать быстрому смыванию цвета и потере блеска. Для тех, кто использует процедуры, такие как бразильское выравнивание или кератиновое восстановление, сульфаты способны нейтрализовать их эффект.

Кому следует избегать сульфатов

Чтобы понять, подходят ли вам шампуни с сульфатами, важно знать свой тип волос и состояние кожи головы. Вот основные случаи, когда лучше выбирать безсульфатные формулы:

Сухая или чувствительная кожа головы. Если вы страдаете от сухости, зуда или заболеваний кожи, таких как экзема или розацеа, сульфаты могут усугубить ситуацию.

Сухие, поврежденные или вьющиеся волосы. Сульфаты могут лишить волосы важных питательных веществ, что особенно критично для обезвоженных или вьющихся волос.

Окрашенные или обработанные волосы. После окрашивания или химической обработки сульфаты могут быстрее смывать цвет и ослаблять волосы.

Когда сульфаты могут быть полезны

Несмотря на риски, сульфаты не являются абсолютным злом. Для тех, кто имеет нормальный тип волос или нуждается в глубокой очистке, шампуни с сульфатами могут быть полезны:

Эффективное очищение. Сульфаты отлично удаляют остатки средств, жир и грязь, которые скапливаются на волосах и коже головы.

Пена, к которой мы привыкли. Для многих важна текстура и ощущение пены, которые снабжают сульфатными шампунями. Бессульфатные формулы часто менее пенные, что может заставить использовать большее количество продукта.

Что выбрать

Выбор между сульфатными и безсульфатными шампунями зависит от ваших индивидуальных потребностей. Если ваши волосы здоровы, нормальны или склонны к жирности, вы можете безопасно пользоваться сульфатными формулами. Однако, если у вас сухие, поврежденные или окрашенные волосы, подумайте о переходе на более мягкое средство.

Главное – прислушивайтесь к своим волосам и коже головы. Иногда небольшой эксперимент с продуктами поможет найти идеальный вариант для вас.

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