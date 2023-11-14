Суперлайфхак: как визуально добавить объем волосам в хвосте

Блоггерша Айше Аджун ведет свой бьюти-блог в ТикТок, где делится идеями причесок. В последнем видео красотка продемонстрировала одну хитрость, которая сделает ваш обычный хвост суперобъемным.
Самое главное, что это быстро, просто и не требует никаких дополнительных средств, кроме резинки для волос.
- Для этого завяжите стандартный хвост на затылке, как показывает Айше, закрепив его резинкой на два оборота.
- После этого разделите хвост на верхнюю и нижнюю части, дополнительно зафиксируйте верхнюю часть третьим оборотом резинки.
- Затем подтяните хвост и поправьте верхнюю часть.
Такая хитрость мгновенно визуально создаст дополнительный объем вашим волосам.
@ayseacun_ Easy Ponytail Hack #ponytailhairstyle #hairhacks #hairideas #hairtrends #volumehair #easyhairstyles #hairtok2023 #tipsandtricks ♬
Раньше мы описывали топ-3 идеи, как спрятать челку, не испортив вид прически.
Читайте также:
- Гениальный лайфгак: как собрать волосы в идеальный конский хвост без "петухов"
- Чтобы не было, как мочалка: как обуздать непослушные вьющиеся волосы
- Чтобы быть очаровательной: топ-3 причесок на каждый день
- Скрытый хвост: простая и изысканная прическа от британской блоггерши