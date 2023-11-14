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Суперлайфхак: как визуально добавить объем волосам в хвосте

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
206
Время на прочтение
1 мин
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Суперлайфхак: как визуально добавить объем волосам в хвосте

Как добавить объем хвоста / Фото: Credits

Блоггерша Айше Аджун ведет свой бьюти-блог в ТикТок, где делится идеями причесок. В последнем видео красотка продемонстрировала одну хитрость, которая сделает ваш обычный хвост суперобъемным.

Самое главное, что это быстро, просто и не требует никаких дополнительных средств, кроме резинки для волос.

  • Для этого завяжите стандартный хвост на затылке, как показывает Айше, закрепив его резинкой на два оборота.
  • После этого разделите хвост на верхнюю и нижнюю части, дополнительно зафиксируйте верхнюю часть третьим оборотом резинки.
  • Затем подтяните хвост и поправьте верхнюю часть.

Такая хитрость мгновенно визуально создаст дополнительный объем вашим волосам.

@ayseacun_ Easy Ponytail Hack #ponytailhairstyle #hairhacks #hairideas #hairtrends #volumehair #easyhairstyles #hairtok2023 #tipsandtricks

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