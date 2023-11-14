Суперлайфхак: как визуально добавить объем волосам в хвосте

Блоггерша Айше Аджун ведет свой бьюти-блог в ТикТок, где делится идеями причесок. В последнем видео красотка продемонстрировала одну хитрость, которая сделает ваш обычный хвост суперобъемным.

Самое главное, что это быстро, просто и не требует никаких дополнительных средств, кроме резинки для волос.

Для этого завяжите стандартный хвост на затылке, как показывает Айше, закрепив его резинкой на два оборота.

После этого разделите хвост на верхнюю и нижнюю части, дополнительно зафиксируйте верхнюю часть третьим оборотом резинки.

Затем подтяните хвост и поправьте верхнюю часть.

Такая хитрость мгновенно визуально создаст дополнительный объем вашим волосам.

Раньше мы описывали топ-3 идеи, как спрятать челку, не испортив вид прически.

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