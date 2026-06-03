Техника мягкой растушевки корней / © Credits

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Современные тренды в окрашивании волос все больше отходят от идеально ровных цветов и четких границ. На смену им приходят естественность, мягкие переходы и эффект волос, которые выглядят дорого без лишних усилий, об этом рассказало издание NewBeauty/

Именно поэтому техника мягкой растушевки корней или «Root Melting» стала одним из самых обсуждаемых бьюти-трендов последнего времени. Техника активно набирает популярность в соцсетях, а колористы называют ее одним из лучших решений для тех, кто хочет сохранить красивый цвет волос надолго без частой коррекции.

Главный секрет техники мягкой растушевки корней заключается в том, что отрастание волос становится почти незаметным, а цвет выглядит максимально натуральным.

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Что такое техника мягкой растушевки корней

Техника мягкой растушевки корней предполагает плавное сочетание более темного оттенка у корней с более светлыми прядями по длине волос. Благодаря этому исчезает четкая граница между натуральным цветом и окрашенной частью. В результате вы получаете мягкий градиент, который создает тот самый эффект «дорогих» и естественных волос, будто цвет сформировался сам собой под воздействием солнца.

Технику мягкой растушевки корней чаще всего применяют после осветления волос. Она помогает деликатно размыть линию у корней и сделать переход между оттенками практически незаметным.

Популярность этой техники

Одна из главных причин ее популярности — это практичность. В отличие от традиционного осветления, где отросшие корни быстро образуют заметную контрастную полосу, здесь цвет постепенно переходит от более темного к более светлому. Благодаря этому волосы остаются значительно дольше ухоженными.

Среди основных преимуществ техники максимально естественный вид, плавный переход между оттенками, менее заметное отрастание корней, более редкие визиты в салон для коррекции цвета, эффект объемного и многомерного окрашивания.

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Именно поэтому технику мягкой растушевки корней часто выбирают женщины, которые хотят стильное окрашивание без необходимости обновлять его каждые несколько недель.

Техника мягкой растушевки корней или балаяж

Из-за похожего результата их часто путают, хотя на самом деле это разные техники, которые прекрасно работают в паре.

Балаяж — это способ осветления волос, когда колорист вручную наносит краску или осветлитель на отдельные пряди для создания естественных светлых акцентов.

Техника мягкой растушевки корней, в свою очередь, не является осветлением, это финальный этап окрашивания, который помогает смягчить переход у корней, добавить цвету глубины и сделать общий результат более естественным.

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Другими словами, балаяж создает светлые блики, а техника мягкой растушевки корней помогает объединить все оттенки в единую гармоничную картину.

Кому подойдет

Она станет отличным выбором для тех, кто осветляет волосы или делает мелирование, хочет естественный вид без резких контрастов, стремится сократить количество походов к колористу, любит эффект солнечных бликов в волосах или предпочитает современные тренды на естественность.

Впрочем, как и с любым окрашиванием, эксперты рекомендуют сначала проконсультироваться со своим колористом. Именно специалист поможет определить, подойдет ли вам мягкая растушевка корней отдельно или в сочетании с балаяжем для достижения желаемого результата.

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