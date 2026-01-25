- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 2 мин
Топ-10 корейских трендов в маникюре, от которых невозможно отвести взгляд
Маникюр в Южной Корее — это не просто уход за ногтями, а настоящее искусство. Салоны ежедневно экспериментируют с текстурами, цветами и формами, создают маленькие шедевры на кончиках пальцев.
От сверхреалистичных 3D-дизайнов до минималистичных нежных оттенков — корейский маникюрный стиль диктует глобальные тренды.
Издание Real Simple рассказало, что корейские тренды давно стали синонимом инновационности и точности, и ногти здесь не исключение. Корейские мастера маникюра экспериментируют с:
текстурой: глянец, бархат, 3D-элементы
цветами: от нежных пастельных до смелых кислотных оттенков
формами: классические овалы, прямоугольники и «скульптурные» дизайны
Если вы хотите обновить свой образ или просто удивить подруг на следующем бранче, эти тренды точно вдохновят.
Дизайн ногтей с вертикальным акцентом
Этот тренд играет с негативным пространством смелым способом. На ногте рисуют полоску, которая создавая эффектный акцентный контраст, мгновенно привлекает внимание.
«Роса» на ногтях
Так называемые «3D-ногти» напоминают капли росы. Прозрачные, желеобразные купола можно делать на любом цвете, от прозрачного минимализма до яркого слайма.
Маникюр с эффектом румянца
Мягкие розовые и персиковые оттенки с градиентом от центра ногтя к краям создают эффект «румянца». Глянцевый топ добавляет ногтям сияния и свежести.
Объемный нейл-арт
Вдохновляйтесь текстурой и объемом: кристаллы, жемчужины, камни или другие декорации превращают ногти в мини-декорации. Для повседневного образа достаточно нескольких акцентов.
Глянцевый прозрачный градиент
Тренд на прозрачные, глянцевые градиенты, похожие на жидкий сироп. Выглядит нежно и естественно, легко сочетается с любым цветом и позволяет регулировать глубину оттенка.
Сочетание текстур
Максималистичный тренд: глиттер, перламутр, глянец и 3D-элементы смешиваются на одном ногте, создавая миниатюрное произведение искусства.
Бархатный маникюр
Так называемый «кошачий глаз» с магнитным гель-лаком имитирует бархатную ткань. В зависимости от угла света, ногти меняют оттенки, придают маникюру люксовый вид.
Градиентный маникюр
Мягкие переходные цвета, похожие на акварель, создают нежный и эфемерный эффект. Можно добавить блестки или легкий глиттер для праздничного настроения.
Маникюр с хромовым переливом
Сочетает градиент с зеркальным хромированным эффектом, создает «ореол» на ногте и выглядит одновременно современно и минималистично.
Ногти с эффектом мыльных пузырей
Минималистичные нежные ногти с молочной или пастельной прозрачной базой, с эффектом «мыльных пузырей». Выглядят деликатно, свежо и естественно.
Корейские маникюрные тренды доказывают, что ногти — это не только деталь образа, а полноценное искусство. В 2026 году главное правило простое — не бойтесь экспериментов, ведь каждый ноготь — это маленькое произведение вашей индивидуальности.