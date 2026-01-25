Топ-10 корейских трендов в маникюре, от которых невозможно отвести взгляд / © Credits

Реклама

От сверхреалистичных 3D-дизайнов до минималистичных нежных оттенков — корейский маникюрный стиль диктует глобальные тренды.

Издание Real Simple рассказало, что корейские тренды давно стали синонимом инновационности и точности, и ногти здесь не исключение. Корейские мастера маникюра экспериментируют с:

текстурой: глянец, бархат, 3D-элементы

цветами: от нежных пастельных до смелых кислотных оттенков

формами: классические овалы, прямоугольники и «скульптурные» дизайны

Если вы хотите обновить свой образ или просто удивить подруг на следующем бранче, эти тренды точно вдохновят.

Реклама

Дизайн ногтей с вертикальным акцентом

Этот тренд играет с негативным пространством смелым способом. На ногте рисуют полоску, которая создавая эффектный акцентный контраст, мгновенно привлекает внимание.

«Роса» на ногтях

Так называемые «3D-ногти» напоминают капли росы. Прозрачные, желеобразные купола можно делать на любом цвете, от прозрачного минимализма до яркого слайма.

Маникюр с эффектом румянца

Мягкие розовые и персиковые оттенки с градиентом от центра ногтя к краям создают эффект «румянца». Глянцевый топ добавляет ногтям сияния и свежести.

Объемный нейл-арт

Вдохновляйтесь текстурой и объемом: кристаллы, жемчужины, камни или другие декорации превращают ногти в мини-декорации. Для повседневного образа достаточно нескольких акцентов.

Реклама

Глянцевый прозрачный градиент

Тренд на прозрачные, глянцевые градиенты, похожие на жидкий сироп. Выглядит нежно и естественно, легко сочетается с любым цветом и позволяет регулировать глубину оттенка.

Сочетание текстур

Максималистичный тренд: глиттер, перламутр, глянец и 3D-элементы смешиваются на одном ногте, создавая миниатюрное произведение искусства.

Бархатный маникюр

Так называемый «кошачий глаз» с магнитным гель-лаком имитирует бархатную ткань. В зависимости от угла света, ногти меняют оттенки, придают маникюру люксовый вид.

Градиентный маникюр

Мягкие переходные цвета, похожие на акварель, создают нежный и эфемерный эффект. Можно добавить блестки или легкий глиттер для праздничного настроения.

Реклама

Маникюр с хромовым переливом

Сочетает градиент с зеркальным хромированным эффектом, создает «ореол» на ногте и выглядит одновременно современно и минималистично.

Ногти с эффектом мыльных пузырей

Минималистичные нежные ногти с молочной или пастельной прозрачной базой, с эффектом «мыльных пузырей». Выглядят деликатно, свежо и естественно.

Корейские маникюрные тренды доказывают, что ногти — это не только деталь образа, а полноценное искусство. В 2026 году главное правило простое — не бойтесь экспериментов, ведь каждый ноготь — это маленькое произведение вашей индивидуальности.