Топ-12 идей веселых осенних дизайнов маникюра, которые поднимут вам настроение

Когда воздух наполняется ароматом корицы, тыквенного латте и свежих яблок, самое время обновить не только гардероб, но и маникюр. Осень — идеальный сезон для экспериментов с цветами, текстурами и настроением. Теплые оттенки, уютные мотивы и легкое напыление креатива способны сделать даже самый пасмурный день ярче.

От ракушечного блеска до винной ауры, издание Real Simple собрало 12 идей осеннего ногтевого дизайна, которые точно поднимут настроение и подарят ощущение маленького праздника на кончиках ваших пальцев.

Черепаховый узор

Осень и ракушка — идеальное сочетание. Теплые коричневые и янтарные оттенки создают глубокий, текстурный эффект на ногтях. Легкий и элегантный, такой дизайн подойдет как для работы, так и для вечерних выходов.

Осенняя радуга

Не надо выбирать один оттенок, сочетайте все цвета осени, от глубокого красного, оранжевого, золотого и зеленого оттенков, и одном маникюре. Мягкая, приглушенная палитра создает уютный и теплый вид.

Мотивы осени

Акценты в виде желудей, подсолнухов, опавших листьев и немного зеленого — отличный способ напомнить об осенней магии.

Оливковая шахматная доска

Оливковый — один из хитов осени, добавьте к нему шахматную доску или геометрический узор и ваш маникюр сразу станет стильным и современным.

Грибной лес

Осень — сезон грибов и ваш маникюр это может подчеркнуть. Масляный эффект и многослойность напоминают маленький осенний пейзаж на ваших ногтях.

Золотые горошины

Если любите минимализм, попробуйте нюдовую базу с маленькими золотыми точками. Легко, но весело.

Бордовые цветы

Осенние цветы тоже существуют. Бордовый маникюр с золотыми акцентами и ручной росписью цветов выглядит роскошно и элегантно.

Абстрактная осень

Грибные оттенки, темный шоколад, терракоты и бежевого создают ретро-эффект и добавляют маникюру глубины и уникальности.

Тыквенный маникюр

Тыквы на ногтях — классика осени. Один яркий акцентный ноготь с тыквой сочетается с френчем или нюдовым фоном.

Опавшие листья

Субтильный, но игривый дизайн: шоколадно-коричневый маникюр с листочками цвета шампанского на акцентном ногте. Можно также попробовать терракотовые или бордовые оттенки.

Фланель и бантики

Мягкий кремовый френч и акцентные ногти с узором под фланель и маленькими бантиками создают уютный, «теплый» маникюр, который идеально подходит к свитерам и шарфам.

Винная аура

Эффект айры в винных оттенках — отличная идея для осени. Также можно попробовать моховой, фиговый или терракотовый цвет для яркого акцента.

Советы

Сезонные цвета: бордовый, терракотовый, оливковый, шоколадный.

Акцентные ногти: добавляйте рисунки, один акцентный ноготь может полностью изменить вид маникюра.

Текстуры : матовые, глянцевые, с мерцанием или эффектом «живописи».

Комбинации: не бойтесь смешивать узоры и цвета — осень про эксперименты.

Осенний маникюр — это не просто красота, а еще и способ поднять настроение и почувствовать атмосферу сезона в любую погоду. С такой палитрой ваши руки точно не останутся незамеченными.