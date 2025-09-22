- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 2 мин
Топ-12 интересных дизайнов ногтей, которые подарят вам осеннее настроение
Осень — это время, когда хочется тепла, уюта и новых стильных акцентов. И маникюр — один из самых простых способов добавить себе настроения, ведь красивые ногти вы видите каждый день.
В моде этой осенью — глубокие оттенки вина, шоколада и изумруда, рисунки с природными мотивами, золото и, конечно же, символы осени: тыквы, грибы и листья. Издание Real Simpleсобрало 12 трендовых идей маникюра, которые помогут вам подчеркнуть индивидуальность и почувствовать дух сезона.
Черепаховый узор
Самый популярный тренд осени. Теплые коричневые переливы создают глубину и выглядят чрезвычайно элегантно. Такой дизайн подходит и для коротких, и для длинных ногтей.
Осенняя радуга
Если не можете выбрать цвет, сделайте «радугу» в приглушенных оттенках, например, терракота, оливковый, горчичный или бордо. Каждый ноготь — в своем цвете, но все вместе создают гармоничный образ.
Осенние символы
Желуди, подсолнухи, листья и даже веточки — маленькие акценты, которые сразу создают настроение. Лучше всего смотрятся на нюдовой основе.
Оливка
Оливковый — цвет номер один этой осенью, а в сочетании с шахматным принтом он выглядит стильно и неординарно.
Лес с грибами
Маленькие мухоморы или боровики на ногтях, почему бы и нет. Мастера советуют рисовать грибы в стиле «масляной живописи», чтобы создать эффект глубины.
Золотой горох
Минимализм, который всегда выглядит празднично. Прозрачная или нюдовая база и мелкие золотые пятнышки. Прекрасно подходит для вечернего образа.
Бордовые цветы
Осень тоже имеет свои цветы — астры, хризантемы, георгины. Добавьте бордовые и золотые оттенки, чтобы совместить флористику с теплыми тонами сезона.
Абстракция в нейтральных тонах
Терракота, беж, шоколад и серо-зеленый в сочетании с асимметричными узорами дают эффект ретро-камня. Очень трендовый вариант.
Маникюр с тыковкой
Можно совместить французский маникюр с рисунком тыквы на одном акцентном ногте.
Осенние листья
Нежный дизайн, например, шоколадная база и золотистые или бежевые листочки. Имеет изящный и одновременно праздничный вид.
Фланель и бантики
Маникюр в стиле уюта: клетчатый узор на нескольких ногтях и маленькие бантики. Очень «теплый» дизайн, который отлично подходит на короткие ногти.
«Аура» в винных оттенках
Этот тренд с плавными переходами цветов в этом сезоне делают в винном, изумрудном или терракотовом оттенках. Выглядит современно и дорого.
Советы
Форма ногтей: этой осенью актуальны мягкий квадрат и миндаль.
Длина: средняя и короткая считаются самыми практичными.
Финиш: матовое покрытие добавляет элегантности даже простым оттенкам.
Уход: используйте масло для кутикулы, оно поможет сохранить кожу и сделает ваш маникюр более аккуратным.
Осенний маникюр — это не только о красоте, но и о настроении. Он может быть яркими и игривыми, или сдержанными и стильными. Выбирайте то, что соответствует вашему характеру и ваши руки станут настоящим украшением этого сезона.