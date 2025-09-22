Топ-12 интересных дизайнов ногтей, которые подарят вам осеннее настроение / © Credits

В моде этой осенью — глубокие оттенки вина, шоколада и изумруда, рисунки с природными мотивами, золото и, конечно же, символы осени: тыквы, грибы и листья. Издание Real Simpleсобрало 12 трендовых идей маникюра, которые помогут вам подчеркнуть индивидуальность и почувствовать дух сезона.

Черепаховый узор

Самый популярный тренд осени. Теплые коричневые переливы создают глубину и выглядят чрезвычайно элегантно. Такой дизайн подходит и для коротких, и для длинных ногтей.

Осенняя радуга

Если не можете выбрать цвет, сделайте «радугу» в приглушенных оттенках, например, терракота, оливковый, горчичный или бордо. Каждый ноготь — в своем цвете, но все вместе создают гармоничный образ.

Осенние символы

Желуди, подсолнухи, листья и даже веточки — маленькие акценты, которые сразу создают настроение. Лучше всего смотрятся на нюдовой основе.

Оливка

Оливковый — цвет номер один этой осенью, а в сочетании с шахматным принтом он выглядит стильно и неординарно.

Лес с грибами

Маленькие мухоморы или боровики на ногтях, почему бы и нет. Мастера советуют рисовать грибы в стиле «масляной живописи», чтобы создать эффект глубины.

Золотой горох

Минимализм, который всегда выглядит празднично. Прозрачная или нюдовая база и мелкие золотые пятнышки. Прекрасно подходит для вечернего образа.

Бордовые цветы

Осень тоже имеет свои цветы — астры, хризантемы, георгины. Добавьте бордовые и золотые оттенки, чтобы совместить флористику с теплыми тонами сезона.

Абстракция в нейтральных тонах

Терракота, беж, шоколад и серо-зеленый в сочетании с асимметричными узорами дают эффект ретро-камня. Очень трендовый вариант.

Маникюр с тыковкой

Можно совместить французский маникюр с рисунком тыквы на одном акцентном ногте.

Осенние листья

Нежный дизайн, например, шоколадная база и золотистые или бежевые листочки. Имеет изящный и одновременно праздничный вид.

Фланель и бантики

Маникюр в стиле уюта: клетчатый узор на нескольких ногтях и маленькие бантики. Очень «теплый» дизайн, который отлично подходит на короткие ногти.

«Аура» в винных оттенках

Этот тренд с плавными переходами цветов в этом сезоне делают в винном, изумрудном или терракотовом оттенках. Выглядит современно и дорого.

Советы

Форма ногтей: этой осенью актуальны мягкий квадрат и миндаль.

Длина: средняя и короткая считаются самыми практичными.

Финиш: матовое покрытие добавляет элегантности даже простым оттенкам.

Уход: используйте масло для кутикулы, оно поможет сохранить кожу и сделает ваш маникюр более аккуратным.

Осенний маникюр — это не только о красоте, но и о настроении. Он может быть яркими и игривыми, или сдержанными и стильными. Выбирайте то, что соответствует вашему характеру и ваши руки станут настоящим украшением этого сезона.