Топ-18 вариантов праздничного маникюра: подборка интересных идей к Гринчмасу

Топ-18 вариантов праздничного маникюра в Украине / © Credits

Реклама

От вечеринок в забавных рождественских свитшотах до элегантных праздничных бранчей и коктейльных вечеров, ничто так не создает настроения, как правильный маникюр. Издание Real Simple собрало для вас 18 идей маникюра, которые сделают ваши руки центром внимания этой зимой. Выбирайте классические мотивы, современные интерпретации или игривые варианты, и пусть ваши ногти говорят сами за себя.

Рождественский «Кошачий глаз»

Тренд сезона получил праздничную версию: красно-зеленое омбре, которое выглядит одновременно эффектно и празднично. Идеально для тех, кто любит сочетать современные техники с классическими цветами.

Рождественская клетка

Классическая рождественская клетка в стиле Ralph Lauren. Все, что нужно — терпеливая рука, тонкая кисточка и несколько насыщенных цветов, например, бордо и темно-зеленый. Стильно, традиционно и по-праздничному.

Реклама

Зимние мотивы

Листья и снежинки — идеально для тех, кто хочет подчеркнуть праздничное настроение без излишней яркости.

Пряничный человечек

Маникюр с улыбающимся маленьким пряным человечком на фоне яркой зелени и снежинок. Сладко, мило и по-настоящему новогоднее.

Золотой Санта

Старый добрый Санта в золотом костюме с черным ремешком. Остальные ногти — золотой хром. Идеально для тех, кто любит яркие праздничные акценты.

Минималистическая нейтральность

Теплые кремовые, бежевые и латте-оттенки с акцентами в виде снежинок или бантиков. Для тех, кто ценит элегантность и сдержанность.

Реклама

Ковбойское Рождество

Красные ногти, Санта в ковбойской шляпе и праздничные сапоги с праздничными огнями. Для тех, кто любит юмор и нестандартный подход.

Сахарный тростник

Пудровый розовый фон с маленькими красно-белыми полосками в виде изогнутой конфеты. Весело и мило для молодежных праздников.

Розовый Рудольф

Светло-розовый, белый и золотой с 3D снежинками и милым оленем Рудольфом с красным носом. Сладко, нежно и волшебно.

Блестящий Гринч

Зеленый с озаренным лицом Гринча, который держит игрушку с надписью «NO». Ярко и креативно, чтобы привлекать внимание на праздничных вечеринках.

Реклама

Бежевая праздничность

Нежные кремовые и светло-коричневые тона с мотивами снежинок, пряников и елок. Минималистично, но с характером.

Снежные елки

Французский маникюр с белой основой и маленькими декорированными елочками на каждом ногте. Празднично и атмосферно.

Хромированные звезды

Серебряные звездочки на кремовом нюдовом фоне, с золотыми блестками в центре. Идеально для тех, кто любит мерцание без чрезмерного яркого цвета.

Минималистичная зима

Елки с золотыми звездами, белый фон с золотыми точками и блестками. Стильно и современно.

Реклама

Жемчуг на праздничном маникюре

Бледно-розовый фон с 3D жемчужинами. Можно расставить по одной на каждый ноготь или несколько, в зависимости от настроения. Легко повторить с наклейками.

Красные бантики

Каждый ноготь как маленький подарок с бантиком. По-девичьи, мило и празднично.

Снежинки-стикеры

Если не хотите рисовать, используйте наклейки для ногтей в виде снежинок. Простой и бюджетный вариант для праздничного маникюра.

Диско на прозрачном фоне

Идеально для вечеринок: прозрачный фон с разноцветными и разнофактурными точечками лака. Весело, креативно и по-настоящему празднично.

Реклама

Праздничный маникюр — это не просто красота, это маленький ритуал, который создает настроение на весь день. Выбирайте классические мотивы, экспериментируйте с цветами, мерцанием и 3D-декором. И помните, что ваши ногти могут стать таким же ярким украшением, как и праздничная елка.