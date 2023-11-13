Топ-3 идеи, как спрятать челку, не испортив вид прически

Иногда волосы из челки мешают и женщины пытаются его убрать, закладывая за ухо или фиксируя заколкой где-то на макушке, но не всегда это выглядит хорошо. Блоггерша Мелис Экрем предложила 3 варианта, как можно убрать челку, не испортив при этом общий вид прически.

Вариант первый

Отделите пряди челки, которые вы хотели бы убрать, с обеих сторон. Заведите прядь за ухо и свяжите с прядью из нижнего слоя волос, фиксируя резинкой. После этого прикройте ухо основным объемом.

Так вы уберете надоедливую челку, при этом уши не будут торчать.

Вариант второй

Отделите две пряди челки спереди и заведите их вверх, к макушке, нетуго завяжите два хвоста. Далее разделите хвост у основания пополам и протяните сквозь отверстие концы пряди, вывернув хвост. То же повторите с другой стороной.

Так ваша челка будет аккуратно собрана.

Вариант третий

Отделите спереди две тонкие пряди и оставьте, после чего вертикально на уровне виска отделите боковые пряди с двух сторон, забрав основную массу челки. Затем закрутите эти пряди и заведите сбоку к затылку, зафиксируйте заколками.

Такой вариант будет выглядеть более романтично.

Напомним, ранее мы описали топ-3 причесок на каждый день, требующие мало времени.

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