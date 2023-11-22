Топ-3 идеи вечернего макияжа для карих глаз

Вечером приглашены на событие, но нет идей для макияжа? Бьюти-блоггерша Паулина Курковска предлагает несколько вариантов вечернего макияжа, который подойдет девушкам с карими глазами.

Красавица ведет свой блог в ТикТок, за которым следят 37 тысяч подписчиков. В своих видео она показывает разнообразные варианты макияжа, как ежедневного, так и вечернего.

Для девушек с карими глазами она сделала 3 вида вечернего макияжа, который выгодно подчеркнет их цвет.

Для этого она взяла за основу фиолетовый, изумрудный и пудровый оттенки теней. В первых двух она также использовала средства с перламутровым эффектом, чтобы добавить макияжу сияния. Третий более сдержан и универсален, за счет чего может подойти не только для праздника, но и для делового выхода.

Выберите для себя вариант, пошагово повторяйте за Паулиной и вы точно произведете впечатление вечером.

#makeupforbrowneyes # greenmakeup @paulina_kurkowska green version | rate this look 0-10 ————————— @lamel.cosmetics.pl kajal eyepencil 401 @nyxcosmetics_pl Pro 83, DS24, P146 #eyemakeuptutorial

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