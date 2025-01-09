Топ-3 ошибки в макияже, которые добавят вам +10 лет: советы визажиста

Узнайте какие же они, типичные ошибки в макияже, которые легко добавят вашему образу несколько лет "+".

Визажист Wayne Goss специально для читателей Express поделился своими мыслями и наблюдениями, чего не стоит делать в макияже, если не хотите выглядеть старше своего возраста, ведь одной из основных целей макияжа является улучшение вашего внешнего вида и сокрытие возможных морщин и определенных недостатков.

Избегайте перламутровых теней

Вместо них лучше выбрать матовые. Они выглядят лучше, поскольку не привлекают сильного внимания к морщинистым участкам или складкам ваших век. Однако никогда не растушевывайте тени пальцем, поскольку высококачественные кисточки изготавливаются специально с целью хорошей усадки теней на веко, особенно если есть морщинки.

Пудру также легче наносить сверху увлажняющего крема, потому что так ее легче растушевывать качественной кистью.

Тип консилера

Многие люди используют светлый консилер, надеясь, что он немного освежит и осветлит цвет лица. Однако эксперт говорит, что это ошибка, которая добавит вашему лицу несколько лет. Необходимо использовать цвет консилера, подходящий вашей коже.

Эксперт предпочитает кремовые консилеры вместо жидких и подчеркивает, что его нужно наносить на внутренний уголок глаза, поскольку это единственная часть глаза, не имеющая складок.

Увлажнение и праймер

С возрастом наша кожа становится более сухой, поэтому увлажнение очень важный этап ухода за ней, особенно когда вы достигаете определенного возраста. Обратите внимание, чтобы в составе вашего уходового средства была гиалуроновая кислота. И прежде чем наносить что-нибудь на свое лицо, убедитесь, что вы его хорошо увлажнили.

Используйте хороший праймер перед началом нанесения макияжа, чтобы он действовал как барьер между вашей кожей и косметикой.

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