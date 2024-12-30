Топ-3 прически для встречи Нового года 2025: советы стилиста

Если вы еще не решили, какую прическу себе сделать для встречи Нового года, тогда предлагаем обратить внимание на эти трендовые варианты укладки волос, которые идеально довершат ваш новогодний образ.

Звездный стилист Светлана Мосалева назвала топ-3 прически, с которыми вы будете выглядеть красиво и стильно в новогоднюю ночь.

Голливудская волна

Укладка, которая уже много сезонов остается в трендах. Эту женственную и элегантную прическу очень любят звезды.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Чаще всего с голливудскими волнами мы видели селебрити на красных дорожках, фэшн-показах и светских мероприятиях. Такая укладка просто идеально дополняла роскошные образы знаменитостей.

Ким Кардашян / Фото: Associated Press

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Эмили Ратаковский / Фото: Associated Press

Элизабет Герли / Фото: Associated Press

Гладкий хвост

В этом году эта прическа самая трендовая, потому что 2025 год – год Зеленой Деревянной Змеи.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Гладкий хвост стилист советует дополнить искусственными волосами, которые можно заплести в длинную косу. Это может быть низкий хвост с очень длинной косой.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Сторм Рид / Фото: Associated Press

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

С такой прической неоднократно появлялась на публике, в том числе на песенном конкурсе "Евровидение", alyona alyona и Jerry Heil.

alyona alyona

Jerry Heil и alyona alyona

"Текстура"

Эта накрутка волос с помощью утюжка. Эту прическу стилист называет укладкой Нади Дорофеевой. Волосы выглядят, будто укладка есть и будто ее нет одновременно.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Это пляжные волны, которые часто можно увидеть на стендах магазинов одежды или на съемках. Их также обожают делать звездные красотки.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Сальма Гаек / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Такая укладка подходит как густым, так и тонким волосам. Она не отнимает длины. Потому что обычно после накрутки с помощью плойки волосы подпрыгивают, а накрутка утюжком делает хорошую текстуру, объем и длина остается. Поэтому такая укладка прекрасно подойдет тем, у кого короткие волосы. А еще прическа "Текстура" хорошо держится и даже после активных движений головой она выглядит классно.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

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