Топ-3 прически для встречи Нового года 2025: советы стилиста

Если вы еще не решили, какую прическу себе сделать для встречи Нового года, тогда предлагаем обратить внимание на эти трендовые варианты укладки волос, которые идеально довершат ваш новогодний образ.
Звездный стилист Светлана Мосалева назвала топ-3 прически, с которыми вы будете выглядеть красиво и стильно в новогоднюю ночь.
Голливудская волна
Укладка, которая уже много сезонов остается в трендах. Эту женственную и элегантную прическу очень любят звезды.
Чаще всего с голливудскими волнами мы видели селебрити на красных дорожках, фэшн-показах и светских мероприятиях. Такая укладка просто идеально дополняла роскошные образы знаменитостей.
Гладкий хвост
В этом году эта прическа самая трендовая, потому что 2025 год – год Зеленой Деревянной Змеи.
Гладкий хвост стилист советует дополнить искусственными волосами, которые можно заплести в длинную косу. Это может быть низкий хвост с очень длинной косой.
С такой прической неоднократно появлялась на публике, в том числе на песенном конкурсе "Евровидение", alyona alyona и Jerry Heil.
"Текстура"
Эта накрутка волос с помощью утюжка. Эту прическу стилист называет укладкой Нади Дорофеевой. Волосы выглядят, будто укладка есть и будто ее нет одновременно.
Это пляжные волны, которые часто можно увидеть на стендах магазинов одежды или на съемках. Их также обожают делать звездные красотки.
Такая укладка подходит как густым, так и тонким волосам. Она не отнимает длины. Потому что обычно после накрутки с помощью плойки волосы подпрыгивают, а накрутка утюжком делает хорошую текстуру, объем и длина остается. Поэтому такая укладка прекрасно подойдет тем, у кого короткие волосы. А еще прическа "Текстура" хорошо держится и даже после активных движений головой она выглядит классно.
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