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Топ-3 прически для встречи Нового года 2025: советы стилиста

Топ-3 прически для встречи Нового года 2025: советы стилиста

Тина Король

Если вы еще не решили, какую прическу себе сделать для встречи Нового года, тогда предлагаем обратить внимание на эти трендовые варианты укладки волос, которые идеально довершат ваш новогодний образ.

Звездный стилист Светлана Мосалева назвала топ-3 прически, с которыми вы будете выглядеть красиво и стильно в новогоднюю ночь.

Голливудская волна

Укладка, которая уже много сезонов остается в трендах. Эту женственную и элегантную прическу очень любят звезды.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol
Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Король / ©
Тина Король
Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska
Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Чаще всего с голливудскими волнами мы видели селебрити на красных дорожках, фэшн-показах и светских мероприятиях. Такая укладка просто идеально дополняла роскошные образы знаменитостей.

Ким Кардашян / © Associated Press
Ким Кардашян / Фото: Associated Press
Белла Хадид / © Associated Press
Белла Хадид / Фото: Associated Press
Эмили Ратаковский / © Associated Press
Эмили Ратаковский / Фото: Associated Press
Элизабет Герли / © Associated Press
Элизабет Герли / Фото: Associated Press

Гладкий хвост

В этом году эта прическа самая трендовая, потому что 2025 год – год Зеленой Деревянной Змеи.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Гладкий хвост стилист советует дополнить искусственными волосами, которые можно заплести в длинную косу. Это может быть низкий хвост с очень длинной косой.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images
Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images
Сторм Рид / © Associated Press
Сторм Рид / Фото: Associated Press
Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press
Мишель Обама / © Associated Press
Мишель Обама / Фото: Associated Press
Мишель Обама / © Associated Press
Мишель Обама / Фото: Associated Press
Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press
Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

С такой прической неоднократно появлялась на публике, в том числе на песенном конкурсе "Евровидение", alyona alyona и Jerry Heil.

alyona alyona / ©
alyona alyona
Jerry Heil и alyona alyona / ©
Jerry Heil и alyona alyona

"Текстура"

Эта накрутка волос с помощью утюжка. Эту прическу стилист называет укладкой Нади Дорофеевой. Волосы выглядят, будто укладка есть и будто ее нет одновременно.

Надя Дорофеева / ©
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / ©
Надя Дорофеева

Это пляжные волны, которые часто можно увидеть на стендах магазинов одежды или на съемках. Их также обожают делать звездные красотки.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес
Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press
Сальма Гаек / © Associated Press
Сальма Гаек / Фото: Associated Press
Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press
Моника Беллуччи / © Associated Press
Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Такая укладка подходит как густым, так и тонким волосам. Она не отнимает длины. Потому что обычно после накрутки с помощью плойки волосы подпрыгивают, а накрутка утюжком делает хорошую текстуру, объем и длина остается. Поэтому такая укладка прекрасно подойдет тем, у кого короткие волосы. А еще прическа "Текстура" хорошо держится и даже после активных движений головой она выглядит классно.

Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images
Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press

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