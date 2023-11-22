Топ-3 прически с косами для коротких волос.

Блоггерша Эшли Кэй в своем ТикТок делится с подписчиками идеями модных причесок для коротких волос. Мы сделали подборку 3 вариантов, которые вы с легкостью сможете повторить.

Вариант первый

Для того чтобы заплести косу-волну, с одной стороны отделите тонкие пряди и заплетайте косу, постепенно захватывая новые пряди, как показывает Эшли. Подтяните косу и зафиксируйте резинкой. После этого заведите конец косы за ухо и зафиксируйте, объединив с нижними прядями.

Вариант второй

Для этой прически с голландской косой отделите волосы с верхней части, разделите на три пряди и заплетайте косу, двигаясь от лба к затылку. Зафиксируйте косу резинкой и завяжите поверх нее ленту бантиком.

Вариант третий

Для создания прически с голландскими кружевными косами, отделите тонкие пряди сверху, оставив спереди немного из челки. Плетите косу, постепенно опускайте ее вниз, подхватывая новые пряди, чтобы она располагалась наискось. Поправьте косу, чтобы сделать ее более объемной и закрепите резинкой.

Такие варианты отлично подойдут для девушек с короткой стрижкой, но также их можно легко применить для длинных волос.

Напомним, ранее мы писали о прическе с "крабом" для коротких волос.

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