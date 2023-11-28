Топ-4 техник формирования красивых завитков для вьющихся волос

Блоггерша Вейл Ривера является обладательницей вьющихся волос и регулярно делится с подписчиками секретами их укрощения. За Instagram-страницей красавицы следят более 570 тысяч человек. В одном из своих видео она показала 4 способа создания завитков, чтобы волосы не пушились и кудри сохраняли свою форму.

Техника №1

Обычная со щеткой: идеальная техника для всех типов волос, особенно для очень вьющихся или слегка вьющихся волос. Особенно, если вы хотите сделать это быстро и получить более естественную форму. В этом вам поможет любая щетка.

Техника №2

Завивка со щеткой: идеальная техника для волос с невысокой четкостью завитков, низкой плотностью и текстурой между 2a-3c. Это поможет вам получить вьющиеся локоны, которые затем можно разделить, чтобы получить больший объем.

Техника №3

Накручивание пальцами: идеальная техника для всех типов волос, особенно для волнистых и вьющихся, если хотите достичь большей четкости завитков без лишнего разрыхления.

Техника №4

Завивка пальцами: идеальная техника для всех типов волос, от волнистых до вьющихся. Вы получите суперестественную, не спутанную форму, при этом локоны будут иметь легкую завивку.

Для этого выберите подходящую технику, смотрите, как это делает Вейл и повторяйте.

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