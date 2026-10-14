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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
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Время на прочтение
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Топ-5 главных трендов в прическах на осень 2026 года

Этой осенью прически становятся более выразительными, но при этом не теряют естественности. Расскажем вам о пяти трендах сезона, которые помогут освежить образ без радикальных изменений.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Топ-5 главных трендов в прическах на осень 2026 года

Топ-5 главных трендов в прическах на осень 2026 года / © Credits

Осень — идеальное время для экспериментов с волосами. Когда летняя влажность спадает, укладка челки становится проще, а многослойная стрижка вновь обретает желаемый объем. По версии издания PureWow, осенью 2026 года в центре внимания — текстура, движение и оттенки, которые придают прическе глубину.

Воздушная косичка

Если вы давно хотели сделать челку, осень — подходящий повод решиться на это. Воздушная челка — легкая, мягкая и слегка распущенная, напоминает современную интерпретацию классической челки-шторки. Однако в этом сезоне в моде более густые варианты с деликатно прореженными кончиками. Перед стрижкой стоит учесть естественную линию роста волос и завитки, чтобы укладка не превратилась в ежедневный вызов.

Небрежные слои

Идеально гладкие укладки уступают прическам с характером. Рваные слои, текстурированные пряди и движение у лица создают эффект непринужденности, словно волосы сами легли так, как нужно. Попросите парикмахера сделать акцент на многослойности, которая подчеркнет естественную текстуру волос и не потребует сложной ежедневной укладки.

Насыщенная медь

От нежного клубнично-медного до глубокого огненно-каштанового — тёплые рыжие оттенки обещают стать одними из самых заметных цветовых трендов осени. Блондинкам они придадут золотистое тепло, а брюнеткам — глубину благодаря нотам корицы и темной меди. Чтобы кардинально не менять цвет, можно начать с тонирования или нескольких медных прядей.

Каскадные слои

Для тех, кто не готов расстаться с длиной, снова в моду входят мягкие, плавные слои. Они придают объем и динамику, обрамляют лицо, но при этом сохраняют визуальную густоту кончиков. В отличие от рваного шегги, такая стрижка выглядит утончённо и подходит для прямых, волнистых и вьющихся волос.

Гофре

Гофрированные пряди возвращаются, но на этот раз без слишком чётких зигзагов в стиле 2000-х. В этом сезоне в моде мягкие, равномерные волны с почти эфемерным эффектом. Чтобы прическа выглядела более естественно, пряди можно аккуратно расчесать, что позволит сохранить характерный рельеф и придать волосам объём.

Осенние тренды не требуют полной перемены имиджа — достаточно изменить форму челки, добавить несколько слоев или попробовать новый оттенок. Главный принцип сезона — не бороться с естественной текстурой волос, а подчеркивать её. Именно так прическа будет выглядеть современно и останется удобной в повседневной жизни.

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