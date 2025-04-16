Топ-5 кос для тонких волос: как их сделать / © Credits

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Однако это вовсе не означает, что волосы нужно постоянно носить распущенными или ограничиваться банальными прически. Плетения могут стать настоящим спасением для тонких волос: они придают объем, маскируют жидкие участки и одновременно не вредят структуре прядей. Издание Real Simple сделало подборку стильных и практичных вариантов кос, а также рассказало, как сделать их максимально эффектными и безопасными.

Коса-веночек

Эта прическа напоминает элегантный ободок из косы, украшающий голову, создает визуальный эффект густоты даже если у вас очень тонкие волосы. Ее рекомендуют для маскировки залысин или жидкой линии роста волос.

Как сделать:

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Начните с треугольной секции у лба, разделенной на три пряди.

Заплетайте по технике французской косы, постепенно добавляя волосы с обеих сторон по мере движения по кругу.

Завершите плетение возле затылка и скрепите обе части булавками.

Совет: перед началом работы используйте сухой шампунь-пудру, чтобы добавить текстуры и легче создать объем.

Французская коса

Эта техника создает иллюзию пышного, широкого плетения благодаря растяжению прядей после заплетания.

Как сделать:

Заплетите обратную французскую косу.

Через каждые несколько сантиметров останавливайтесь и осторожно растягивайте петли косы по бокам, и придавайте ей форму «блина».

Завершите плетение и зафиксируйте лаком средней фиксации.

Безузловые косы

Это легкая прическа, которая предотвращает ломкость и механическое повреждение волос. Подходит даже для ослабленных или поредевших волос.

Как сделать:

Прическа делается на мелких секциях волос.

Каждая секция заплетается с добавлением искусственных волос уже после нескольких переплетений — это минимизирует давление на фолликулы.

Факт: прическа держится до трех месяцев и обычно выполняется профессиональным мастером.

Классические бокс-косы

Похожи на безузловые, но с квадратными секциями и более плотными переплетами. Они придают значительный объем и не отягощают кожу головы.

Как сделать:

Разделите волосы на квадратики.

Заплетайте каждую секцию отдельно и вплетайте удлинение в начале косы.

Совет: обновляйте прическу каждые 4–6 недель во избежание перегрузки фолликулов.

Плетеный пучок

Непринужденная прическа, которая идеально подойдет для офиса или свидания. Она создает образ пышной шевелюры и не тянет корни волос.

Как сделать:

После расчесывания нанесите сухой шампунь для текстуры.

Соберите волосы в хвост, заплетите в косу (или несколько) и сформируйте пучок, фиксируя шпильками.

Легко извлеките петли для объема.

Пузырьковые косы

Эта игривая прическа, хоть и не является классической косой, отлично работает для визуального увеличения объема.

Как сделать:

Завяжите хвост и разместите по длине несколько резинок на ровном расстоянии.

Между резинками осторожно «распушите» волосы и создайте «пузыри».

Закрепите результат лаком.

Коса с платком

Идеальное решение для тех, кто хочет визуально утолстить косу за несколько минут.

Как сделать:

Завяжите шарф на основе хвоста или у пробора.

Используйте платок в качестве одной из трех секций в обычной косе.

Заплетите и зафиксируйте резинкой.

Советы

Избегайте тугих причесок — чрезмерное натяжение вызывает травматическую алопецию.

Используйте сухие шампуни или пудры для добавления текстуры перед плетением.

Регулярно мойте волосы мягкими средствами, желательно без сульфатов, чтобы сохранить их силу.

Не злоупотребляйте термоукладкой. Косы — отличный способ уложить волосы без тепла.

Используйте легкие аксессуары — тканевые резинки, тонкие невидимки и мягкие шпильки.

Тонкие волосы — не приговор. С правильным подходом к плетению оно может выглядеть невероятно стильным и объемным. Экспериментируйте с текстурами, аксессуарами и не бойтесь творчества — косы помогут не только изменить образ, но и сохранить здоровье ваших волос.