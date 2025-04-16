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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салон красоты
Количество просмотров
136
Время на прочтение
3 мин

Топ-5 кос для тонких волос: как их сделать

Тонкие волосы часто кажутся неподдающимися укладке — они быстро теряют форму, легко электризуются и нередко выглядят лишенными объема.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-5 кос для тонких волос: как их сделать

Топ-5 кос для тонких волос: как их сделать / © Credits

Однако это вовсе не означает, что волосы нужно постоянно носить распущенными или ограничиваться банальными прически. Плетения могут стать настоящим спасением для тонких волос: они придают объем, маскируют жидкие участки и одновременно не вредят структуре прядей. Издание Real Simple сделало подборку стильных и практичных вариантов кос, а также рассказало, как сделать их максимально эффектными и безопасными.

Коса-веночек

Эта прическа напоминает элегантный ободок из косы, украшающий голову, создает визуальный эффект густоты даже если у вас очень тонкие волосы. Ее рекомендуют для маскировки залысин или жидкой линии роста волос.

Как сделать:

  • Начните с треугольной секции у лба, разделенной на три пряди.

  • Заплетайте по технике французской косы, постепенно добавляя волосы с обеих сторон по мере движения по кругу.

  • Завершите плетение возле затылка и скрепите обе части булавками.

Совет: перед началом работы используйте сухой шампунь-пудру, чтобы добавить текстуры и легче создать объем.

Французская коса

Эта техника создает иллюзию пышного, широкого плетения благодаря растяжению прядей после заплетания.

Как сделать:

  • Заплетите обратную французскую косу.

  • Через каждые несколько сантиметров останавливайтесь и осторожно растягивайте петли косы по бокам, и придавайте ей форму «блина».

  • Завершите плетение и зафиксируйте лаком средней фиксации.

Безузловые косы

Это легкая прическа, которая предотвращает ломкость и механическое повреждение волос. Подходит даже для ослабленных или поредевших волос.

Как сделать:

  • Прическа делается на мелких секциях волос.

  • Каждая секция заплетается с добавлением искусственных волос уже после нескольких переплетений — это минимизирует давление на фолликулы.

Факт: прическа держится до трех месяцев и обычно выполняется профессиональным мастером.

Классические бокс-косы

Похожи на безузловые, но с квадратными секциями и более плотными переплетами. Они придают значительный объем и не отягощают кожу головы.

Как сделать:

  • Разделите волосы на квадратики.

  • Заплетайте каждую секцию отдельно и вплетайте удлинение в начале косы.

Совет: обновляйте прическу каждые 4–6 недель во избежание перегрузки фолликулов.

Плетеный пучок

Непринужденная прическа, которая идеально подойдет для офиса или свидания. Она создает образ пышной шевелюры и не тянет корни волос.

Как сделать:

  • После расчесывания нанесите сухой шампунь для текстуры.

  • Соберите волосы в хвост, заплетите в косу (или несколько) и сформируйте пучок, фиксируя шпильками.

  • Легко извлеките петли для объема.

Пузырьковые косы

Эта игривая прическа, хоть и не является классической косой, отлично работает для визуального увеличения объема.

Как сделать:

  • Завяжите хвост и разместите по длине несколько резинок на ровном расстоянии.

  • Между резинками осторожно «распушите» волосы и создайте «пузыри».

  • Закрепите результат лаком.

Коса с платком

Идеальное решение для тех, кто хочет визуально утолстить косу за несколько минут.

Как сделать:

  • Завяжите шарф на основе хвоста или у пробора.

  • Используйте платок в качестве одной из трех секций в обычной косе.

  • Заплетите и зафиксируйте резинкой.

Советы

  • Избегайте тугих причесок — чрезмерное натяжение вызывает травматическую алопецию.

  • Используйте сухие шампуни или пудры для добавления текстуры перед плетением.

  • Регулярно мойте волосы мягкими средствами, желательно без сульфатов, чтобы сохранить их силу.

  • Не злоупотребляйте термоукладкой. Косы — отличный способ уложить волосы без тепла.

  • Используйте легкие аксессуары — тканевые резинки, тонкие невидимки и мягкие шпильки.

Тонкие волосы — не приговор. С правильным подходом к плетению оно может выглядеть невероятно стильным и объемным. Экспериментируйте с текстурами, аксессуарами и не бойтесь творчества — косы помогут не только изменить образ, но и сохранить здоровье ваших волос.

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Дата публикации
Количество просмотров
136
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